Adrián Carlen, DT de GV San José: “No nos den por muertos, vamos a pelear”

A pesar de la derrota sufrida en casa el domingo, Adrián Carlen, director técnico de GV San José, aseguró que su equipo le dará pelea a The Strongest en la revancha de los cuartos de final del torneo Apertura. Este miércoles, en el estadio Hernando Siles, el conjunto santo está obligado a revertir el 0-2 del partido de ida.



“No nos den por muertos, vamos a ir a pelear (La Paz), vamos a ir a ganar el partido y trataremos de pasar a semifinales. Lo dije desde el primer momento, es una serie de 180 minutos, perdimos el primer partido, duele, pero no tenemos tiempo de lamentarnos. El miércoles debemos buscar el resultado que nos dé el boleto a semifinales”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.



Desde que asumió la dirección técnica de GV San José, la derrota ante The Strongest fue la primera luego de tres victorias al hilo.



“The Strongest tiene un gran entrenador y un gran plantel. A veces los suplentes son mejores que los titulares. Es un equipo de mucha jerarquía”, añadió sobre su rival.



Para visitar al Tigre, Carlens, no podrá contar con Javier Sanguinetti, quien sufrió una lesión en el gemelo izquierdo durante el partido de ida. El tiempo de recuperación aún no fue determinado pero se especula que será baja por tres semanas.



GV San José cerrará entrenamientos este martes en el complejo Húngaros del 55. Una vez finalizada la práctica el plantel se trasladará hasta La Paz para aguardar el partido del miércoles (20:00).