Autoridades de Oruro se oponen a que San José juegue de local en otra ciudad

Escucha esta nota aquí

Los partidos de local que debe disputar San José en lo que resta del torneo Apertura 2020 los jugará en La Paz y en El Alto, y no en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro. Así quedó establecido en la reunión de consejo superior de la División Profesional que se llevó a cabo el martes, en la sede de Gobierno.

Huáscar Antezana, a quién la dirigencia actual de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reconoce como presidente del club santo, pidió en dicha reunión jugar fuera de Oruro por los problemas institucionales que atraviesa el club, ya que incluso se conformó un Tribunal de Honor de San José, que desconoce a Antezana como presidente y que no está de acuerdo con que su equipo juegue de local fuera de Oruro.

En Oruro se generó todo un movimiento en el que intervienen varias autoridades a la cabeza del gobernador Edson Oczachoque, quien le noche del jueves sostuvo una reunión con el presidente de la FBF, Fernando Costa, a quién pidió que San José juegue sus partidos de local en Oruro y le hizo conocer que el mandato de Antezana fue revocado por el Tribunal de Honor.

“No vamos a permitir que San José juegue de local en otro lado. Antezana no es presidente del club y no puede decidir eso. El gobernador de Oruro y otras autoridades, además de toda la población no dejarán que nuestro equipo juegue de local en otro lado que no sea Oruro”, dijo Luis Cossío, presidente de dicho Tribunal de Honor.

“La FBF quedó de analizar la situación de San José y tenemos la seguridad que el lunes jugaremos de local en Oruro ante The Strongest y no en La Paz” finalizó Cossío.