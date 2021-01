Hinchas y socios de San José piden intermediación a Brigada Parlamentaria de Oruro para afrontar la crisis del club

Escucha esta nota aquí

Un grupo de hinchas y socios de San José pidieron este jueves a la Brigada Parlamentaria de Oruro que se manifieste ante la crisis institucional que afronta el club por una cuantiosa deuda a jugadores y que puede terminar en la desafiliación del equipo de la División Profesional.

La carta de los seguidores del cuadro orureño, cuyo slogan es “todos por San José”, fue dirigida al presidente de la bancada orureña, Elías Choque.

“La organización de hinchas independientes de San José de Oruro, constituidos por hinchas y socios, nos comprometimos con el propósito de salvar a nuestra institución, luchando desde marzo de 2020 con muchas medidas de hecho que en su momento hicimos y donde pudimos dar a conocer toda esta corrupción y manipulación desde muy dentro de San José como institución, donde no solo enfrentamos el saqueo, corrupción, persecuciones, amedrentamiento, amenazas, acosos a nuestras familias e hijos, que es lo que más duele por parte de ex directivos que no hicieron más que llenarse los bolsillos y dejar a nuestro segundo patrimonio agonizando, mendigando y buscando una salida para seguir existiendo como institución”, dice parte del documento.

Además, los seguidores de San José pidieron a los parlamentarios que se sumen, como ya lo hizo Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), a la denuncia que hizo el martes pasado el diputado y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Rolando Cuéllar, contra hechos de corrupción de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y que afecta, por consecuencia, al crédito orureño.

“Los hinchas y socios de San José nos declaramos en emergencia por la posible desafiliación, que hoy por hoy no es más que un movimiento ilegal y acoso político hacia nuestro crédito orureño”, acota la carta.

