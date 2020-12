Roberto Rivas: “En San José no hay pelotas, no tenemos ropa para los entrenamientos y nuestras familias no tienen qué comer”

Escucha esta nota aquí

Fuertes declaraciones hizo este lunes, al término del partido contra el Tigre, el arquero de San José, Roberto Rivas. El portero cochabambino, de 35 años, tuvo una buena actuación en el duelo ante los aurinegros, pues gracias a sus buenas intervenciones el representativo orureño al menos pudo sumar un punto.

“En San José no hay pelotas, no tenemos ropa para los entrenamientos y nuestras familias no tiene qué comer”, declaró el guardameta, quien al igual que sus compañeros sufre la consecuencia de la crisis institucional que afronta San José por el abandono de su dirigencia, que adeuda salarios desde principio de año.

“Duele que nos humillen y por eso pedimos al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol que nos ayude en estos momentos e instamos a todos los que tengan que sumarse a esta causa que lo hagan porque los necesitamos”, sostuvo Rivas.

Al respecto, Rodrigo Vargas, uno de los referentes del equipo orureño, informó este lunes por la mañana que Huascar Antezana, quien tiene el aval de la FBF para ejercer la presidencia del club santo, les había prometido un mes de salario antes el viaje a Cochabamba para jugar ante Municipal Vinto, cosa que no ocurrió.

“Igual viajamos porque el plantel está comprometido con el club y queremos salir adelante pese a la crisis”, dijo.

