Rolando Carlen renuncia como DT de GV San José

El entrenador argentino Rolando Carlen presentó su renuncia como director técnico de Gualberto Villarroel San José el lunes. La decisión se produce luego de la derrota 0-1 de su equipo frente a Always Ready en el torneo Clausura de la División Profesional.



Su decisión de dar un paso al costado no tiene que ver con el rendimiento del equipo, sino con la “impaciencia de la gente, que cree que ni siquiera se puede empatar de local, eso se siente, lo dije desde el primer día, yo quiero una dinámica positiva y logré transmitirla al plantel, me encuentro recontra orgulloso de los jugadores que tengo, pero parece que no puedo contagiar lo mismo a la afición, así que lo mejor va a ser que deje mi cargo, que venga otra persona que pueda lograr que la gente esté contenta”, manifestó en conferencia de prensa.



Carlen, quien asumió el cargo a inicios de esta temporada, argumentó que "vine para ser feliz, no para renegar con 30 tipos que me insultan" en referencia a la presión de los hinchas tras los malos resultados. En su corto paso por el club, el entrenador argentino logró levantar el nivel del equipo, que marcha en la parte media de la tabla acumulada.



Me voy feliz. Este equipo tiene una identidad, los jugadores se matan, me quedo con eso. Agradezco al presidente, a la prensa, a la gente cariñosa de Oruro; pero la gente que viene a la cancha no entiende lo mismo. No quiero hacer daño y es una decisión tomada”, sentenció.



La dirigencia de GV San José aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la salida de Rolando Carlen. Se espera que en las próximas horas den a conocer el nombre del técnico que se hará cargo del equipo de manera interina hasta encontrar un reemplazante definitivo.