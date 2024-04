Ronaldo Sánchez tras victoria ante Wilstermann: “Nos daban por muertos en el grupo D”

Ronaldo Sánchez vivió una noche frenética en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, luego de convertirse en la figura de la victoria de GV San José ante Wilstermann por la fecha 7 del torneo Apertura. El hábil volante ingresó en el segundo tiempo y anotó los últimos dos goles que le dieron el triunfo al cuadro orureño.



Una vez finalizado el encuentro, Sánchez conversó con los medios en conferencia de prensa y dejó sus sensaciones sobre los 3 puntos valiosos conseguidos en la ‘Llajta’.



“Nos daban por muertos en este grupo, pero el equipo estuvo convencido siempre y nunca bajó los brazos, tenemos grandes jugadores. Gracias a Dios pudimos remontar y ahora vamos a salir a ganar frente a Bolívar”, indicó el ex Oriente Petrolero.



“No tuve un buen arranque de temporada, pero siempre hay revancha. Tuve la oportunidad de entrar y pude marcar dos goles”, añadió.



Sánchez, también se refirió a la idea de juego que exige el entrenador Rolando Carlen. Considera que el plantel está asimilando rápido los conceptos del argentino.



“La idea del entrenador es clara, presionamos alto y jugamos mucho con los volantes. Nos estamos acoplando muy rápido a la idea que él quiere (Carlen). De local y visitante siempre vamos a salir con esa idea de juego, no tenemos porque meternos atrás”, sentenció.



Tras esta victoria, GV San José escaló al segundo lugar del grupo D desplazando a Oriente y Wilstermann. Un triunfo ante Bolívar el próximo domingo en Oruro le otorgará el boleto a los cuartos de final. Incluso, un empate le podría bastar, siempre y cuando refineros y aviadores no pasen de la igualdad.



Tabla de posiciones



Grupo D



1. Bolívar:16

2. GV San José: 8

3. Oriente Petrolero: 7

4. Wilstermann: 5



Última fecha



Oriente Petrolero - Wilstermann



GV San José - Bolívar