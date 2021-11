San José denuncia que no fue comunicado sobre la reunión de la División Profesional

Escucha esta nota aquí

Ernesto Araníbar, presidente del Tribunal de Honor de San José, denunció que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no comunicó al club santo que el día jueves se reuniría la División Profesional para definir los horarios y días de las restantes fechas del campeonato Único.

“Ya no creo en la FBF, estoy decepcionado con los ejecutivos y dirigentes, cada quien camina de manera egoísta y piensa en su club. Es bueno hacer conocer que San José no fue comunicado sobre la reunión que hubo el jueves, no teníamos conocimiento que había consejo superior, es tanta la irresponsabilidad y la falta de respeto con nosotros que ni nos tomaron en cuenta”, reveló.

Araníbar añadió que se dieron modos para ingresar a la plataforma (Zoom) y seguir la reunión que fue dirigida por la Dirección de Competiciones, pero lo dejaron en espera por más de 30 minutos y fue habilitado una vez que las fechas y horarios ya fueron definidos.

“Tuve que escribir para que me acepten y cuando ingresé ya todo estaba definido y en contra de nosotros, porque esa determinación nos dejará con cero de recaudación, jugamos en días y horarios que no acude el público, lo que está haciendo la FBF es dejarnos al margen, sería bueno que nos digan que ya no quieren que participemos”, agregó Aranibar.

De acuerdo con el rol de partidos de la fecha 26 a la 28, el santo jugará los siguientes encuentros: el lunes 22 de noviembre recibirá la visita de Real Santa Cruz (15:45), el viernes 26 visitará a Nacional Potosí (15:00) y el martes 30 jugará contra Oriente Petrolero (15:45) en el estadio Jesús Bermúdez.

"La FBF está vulnerando nuestros derechos, creo que todos deberían renunciar", enfatizó Araníbar.

