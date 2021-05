San José puede perder seis puntos más por el caso Carlos Saucedo

Escucha esta nota aquí

San José puede perder seis puntos, además de los tres que ya se le restó, si hasta el fin de semana no regulariza una deuda económica que tiene con el futbolista Carlos Saucedo, quien defendió los colores del equipo santo por última vez entre 2017 y 2019.

La información fue proporcionada por Marcos Goytia, presidente del Tribunal Superior de Apelaciones (TSA) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), según publica la agencia APG Noticias. Goytia dijo que está en su despacho un caso (Carlos Saucedo) que complica a San José y que el club tiene hasta el fin de semana para solucionarlo.

“Estamos resolviendo los casos que llegaron… Está en el escritorio el caso de San José, por el jugador Saucedo. Solicitaré un informe a la presidenta de San José para conocer si realizaron el depósito y que envíen el recibo de pago, caso contrario se procede a la quita de puntos como corresponde”, declaró el presidente del TSA.

Debido al incumplimiento de pago de salarios la deuda de San José al ‘Caballo’ Saucedo es de 106.000 dólares. Por ese motivo, en enero, el Tribunal de Resoluciones de Disputas (TRD) falló a favor del futbolista y al no haberse hecho efectivo el pago el club orureño comenzó el campeonato 2021 de la División Profesional con tres puntos menos.

San José debe presentar hasta este fin de semana el recibo del pago a Saucedo, caso contrario “se ejecuta y procede a la quita de puntos, ese es el procedimiento. Son seis puntos más, el tema está en despacho y si continúa el caso entonces se procede a la baja de categoría”, enfatizó Goytia.

Por su parte el secretario general de Fabol, David Paniagua, dijo a DIEZ que el Tribunal Superior de Apelaciones no existe y que no puede quitarle puntos a nadie, porque su accionar es nulo de pleno derecho.

Fabol se basa en que el estatuto 2017 de la FBF es el que se encuentra vigente, porque en este momento continúa en trámite de aprobación ante el Viceministerio de Autonomías y mientras no sea aprobado el mismo, no se puede proceder a su modificación. En el estatuto 2017, el Tribunal Superior de Apelación no tiene competencia para conocer en grado de apelación las Resoluciones del TRD (Art. 67).

Fabol aclara que “no obstante, La FBF el año 2019 aprobó modificaciones al estatuto y aprobó su reglamento al estatuto con redacción contraria a la normativa FIFA, modificando la composición del Tribunal Superior de Apelación y ampliando su competencia de manera irregular e ilegal para que conozcan en grado de apelación las resoluciones del TRD, situación que ya fue denunciada a la FIFA y se encuentra en revisión. La única instancia de apelación de las resoluciones del TRD de acuerdo a la normativa vigente y los contratos de los futbolistas, es el TAS (Tribunal Arbitraje Deportivo)”.