Thiago Leitao es el nuevo entrenador de San José

Escucha esta nota aquí

​San José tiene nuevo entrenador. El brasileño Thiago Leitao remplazará al argentino Domingo Sánchez como DT del equipo santo, que el 10 de marzo debutará en Oruro ante Palmaflor por el campeonato de la División Profesional.

Leitao será presentado en las próximas horas al plantel santo, que tuvo desde mediados de enero a Sánchez y cuando el presidente del club era David Rivero.

“Es un duro reto. Sabemos la realidad en que se encuentra el club no solo en lo dirigencial sino también en lo deportivo, que es lo que me compete. Los otros equipos entrenan desde hace mucho tiempo y algunos incluso haciendo giras internacionales para agarrar ritmo. San José infelizmente ni siquiera cuenta con una planilla de jugadores aptos para encarar un torneo profesional, sin embargo tenemos que ponernos mano a la obra, trabajar para lograr un buen funcionamiento. Dios quiera que los buenos resultados lleguen, que es lo que más no interesa”, dijo el ex futbolista, que en su cuerpo técnico estarán Gabriel Texeira (preparador físico) y John Pablo Barros (ayudante de campo).

Leitao, de 42 años, fue ayudante de campo en Wilstermann de Álvaro Peña en 2018 y el 2019 dirigió a Aurora.

Alistan un equipo juvenil

Marcelo Soruro, vicepresidente de San José, informó que para el debut ante Palmaflor se presentarán a jugar con un equipo en su mayoría juvenil. Leitao tendrá que recurrir a los jugadores de la cantera y a los siete jugadores que mantienen contrato con el club. San José no puede fichar jugadores en estos momentos por las 19 demandas que afronta en su contra por deudas a exjugadores del club.

“San José sí va a participar en la primera fecha. Tenemos los jugadores suficientes para encarar la primera fecha y hasta la segunda fecha. Estamos recurriendo a todo lo nuestro”, dijo Soruco, a tiempo de indicar que se encuentran en gestiones para lograr acuerdos con los 19 casos de demandas que tienen en la FIFA para así poder habilitar jugadores.

Lea también Fútbol LaLiga reduce el tope salarial de Barcelona y sube el de Real Madrid También incrementaron sus cifras Celta, Granada y Huesca. El Atlético de Madrid es otro de los clubes que debe bajar el monto

​