10 cosas importantes que debes saber sobre la vacunación anticovid

La llegada de nuevos lotes de vacunas reactiva la campaña de vacunación. Antes de que concluya el fin de semana, se espera el arribo de un millón y medio de dosis al país, de las cuales más de 330.000 serán destinadas para Santa Cruz.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) ya cuenta con 25 puntos de vacunación. Además, en los próximos días espera abrir otros 6.



Desde mañana, las personas mayores de 50 años estarán incluidas en los grupos de vacunación. Se espera una concurrencia masiva para inmunizarse.

EL DEBER te ayuda aclarar algunas dudas sobre la inmunización.

1. ¿Qué documentos debo presentar para recibir mi primera dosis?

Las personas mayores de 50 años deben presentar su documento de identidad. Además, rellenarán un registro personal que les señalará el tipo de vacuna que recibió y la fecha para la segunda dosis.

Las personas que están afiliadas a las cajas o seguros sociales deberán acudir a sus centros de referencia y presentar el carnet de afiliado.

2. ¿Pueden vacunarse las personas que han padecido Covid-19?

Sí, pueden vacunarse después de 30 días si fue leve o moderado y 90 días si fue grave o estuvo en UTI (Unidad de Terapia Intensiva). Este período es relativo y depende del tratamiento que haya tenido.

3. Las personas con síntomas de coronavirus, ¿deben vacunarse?

Se debe posponer la vacunación hasta la recuperación y finalización del período oportuno de aislamiento. En el caso de padecer síntomas similares a los de la enfermedad por coronavirus, como tos o fiebre, no se puede proceder a la vacunación.

Si tienes síntomas, hay que hablar primero con el médico para hacer la prueba PCR y confirmar si tiene coronavirus.

4. ¿Se debe ir en ayunas para recibir la vacuna?

No es necesario acudir en ayunas, ya que los alimentos no interfieren en este proceso. Asimismo, después de la administración de una vacuna se pueden consumir alimentos.

5. ¿Cuánto tiempo de reposo requiere la vacuna?

Las autoridades disponen un tiempo prudente de observación por si se produce un efecto adverso. También recomiendan un periodo de descanso sin actividad física moderada o intensa en las 48 horas posteriores a la aplicación de la dosis.

6. ¿Qué síntomas puede provocar la vacuna?

En algunos casos, la aplicación de la dosis contra el Covid-19 puede provocar fiebre o dolores localizados de cierta intensidad. Son reacciones que entran dentro de lo probable y que se pueden contener con un medicamento común.

Si ocurre una reacción alérgica o los síntomas persisten, se debe acudir a profesionales médicos según se indicará el día de la vacunación.

7. ¿Quiénes no pueden recibir la vacuna?

La única contraindicación absoluta para las vacunas contra la Covid-19 es que las personas hayan tenido una reacción anafiláctica o alérgica a algún componente de la misma o a una dosis previa.

En el caso de personas con alergias a otras vacunas, medicamentos o alimentos sí se recomienda la vacunación con precaución al no estar contraindicada.

8. ¿y las mujeres embarazadas?

Si bien no se ha demostrado ningún efecto adverso de la vacuna en las mujeres embarazadas, la consigna general desaconseja la inmunización. La OMS recomienda poner la vacuna solo en mujeres embarazadas de alto riesgo para Covid-19

Desde un punto de vista teórico, son absolutamente seguras. Al utilizar un fragmento del virus, y no un virus vivo o completo, estas vacunas no desarrollan la enfermedad, por lo cual deberían ser seguras en el embarazo. Sin embargo, no se han realizado estudios específicamente en mujeres embarazadas o lactantes por lo que se sugiere esperar a la vacunación.

9. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para la segunda dosis?

Cada marca de vacuna tiene su propio intervalo entre las dosis.

Algunas vacunas como la Sinopharm y la Pfizer requieren una aplicación de la dosis de refuerzo a los 21 días, aproximadamente. Algunos estudios sugieren que la Pfizer podría aplicarse hasta los 42 días posteriores a la primera dosis.

La vacuna de AstraZeneca dispone un plazo entre ambas dosis de entre 8 y 12 semanas, es decir, entre dos y tres meses.

Para la vacuna Sputnik V también se ha señalado un periodo de 90 días entre ambas aplicaciones. En este caso, las dos dosis que componen el esquema son diferentes componentes.

A raíz de la incertidumbre por la espera, también surge la pregunta de si es posible cambiar la segunda dosis de la vacuna. Los especialistas no han verificado que sea posible intercambiarlas, por los cual todavía no está autorizado.

10. ¿Las vacunas tienen efectos secundarios a largo plazo?

Es muy raro que las vacunas tengan efectos secundarios a largo plazo. La mayoría de los efectos adversos de las vacunas ocurren en los primeros días y casi siempre se da un periodo de unos 50 días de vigilancia.

Lo que sí se ha visto son casos de eventos adversos importantes que podrían dejar secuelas a largo plazo, pero insisten los especialistas en vacunas que es un fenómeno poco probable.

