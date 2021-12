150 contratos para yerno de Sosa y otras revelaciones de Cedeño en su declaración

Escucha esta nota aquí

La declaración de Javier Cedeño, ex director de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, sigue destapando supuestos hechos de corrupción cometidos en la anterior gestión municipal. De acuerdo a lo manifestado por Cedeño a la comisión que investiga el caso ítems fantasmas, Juan José Dorado, yerno de la exalcaldesa Angélica Sosa, administró 150 contratos durante el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021.

El manejo de las contrataciones de funcionarios municipales se convirtió en "una caja de favores políticos", según denuncia el concejal de Comunidad Autonómica, Federico Morón, quien estima que más del 50% de los contratos irregulares responderían a este tipo de beneficios irregulares.

"La lista que entregué a la Fiscalía contenía 4.196 nombres, de los poco más de 7.300 que se registran en Recursos Humanos, que contenían casillas para los avales y la asignación de contrato. Se utilizaron estos contratos como una caja de favores", expresó Morón.

La lista corresponde al periodo comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, "aunque muchos contratos venían de gestiones anteriores", señala el concejal.

Por el momento, la investigación judicial no abarca a esta gestión. El caso de los ítems fantasmas remite a la gestión de Percy Fernández y a la vinculación de Antonio Parada Vaca, uno de los principales acusados del caso ítems fantasmas.

Tras la declaración de Cedeño, "se confirma mi denuncia puesto que concuerdan con los datos que presenté ante el Ministerio Público. Dorado, que también era funcionario municipal, contaba con 153 contratos", manifiesta el concejal.

Esta denuncia demuestra que el Gobierno Municipal cruceño se convirtió en una "agencia de contratación y empleo", en favor de exconcejales, agrupaciones políticas, órganos de control electoral y justicia, empresarios y otras personalidades de la ciudad, dijo.

Morón mantiene en reserva la lista de trabajadores vinculados a estos contratos de favor. "No puedo publicar (la lista) para no entorpecer la investigación y por respeto a los nombres que aquí aparecen". Eso sí, una vez que Cedeño mencionó el nombre del yerno de Sosa, el concejal cotejó que coincide con sus indagaciones.

Participación de esposo de Sosa



Desde su muro de Facebook, Morón resalta diversos segmentos de la declaración realizada por Cedeño y que involucran directamente tanto a Sosa como a su esposo, Sergio Perovic.

Como responsable de la dirección de Recursos Humanos durante un periodo de la anterior gestión municipal, Cedeño destaca que "la sección de dotación cuenta con un sistema manipulable por que es un sistema de elaboración de documentos, no es como el sistema de pagos o de control, dotación tiene acceso a las planillas de pago", y por tanto pudiera alterar las bases de datos de los trabajadores municipales.

Otro de los aspectos que refleja el testimonio del exfuncionario aprehendido alude a la participación de los comités de vigilancia integrados por representantes vecinales de los 15 distritos. "Son personas que no marcaban y figuraban como funcionarios, ellos ganaban hasta 15.000 mil bolivianos", indica Cedeño.

El acceso a la declaración de Cedeño complica a Sosa y su esposo, Sergio Perovic. A este último vincula con el manejo de la alcaldía desde fuera.



“Sosa conmigo casi no se metía, yo no era de su confianza, ella a mi no me pedía nada, pero si me pedía (Sergio) Perovic que haga cosas. Él me hizo que reemplace a uno que le había mandado a su esposa, Angélica Sosa, una foto de él, Perovic, saliendo de un boliche con mujeres", refleja el documento testimonial de Cedeño.

La implicación del esposo de Sosa se extiende a una trama de cobranzas irregulares a comerciantes y boliches. “Sergio Perovic me dijo que no moleste a esos lugares por que trabajan con él. Posteriormente me dijo que haga un proyecto para que el Cine Center reabra, estaba cerrado por la pandemia. Yo no fui" revela.

Y apunta que "Sergio Perovic era como el asesor externo de Sosa”.

Designaciones irregulares

El poder de Angélica Sosa se concentró en las instalaciones de Parques y Jardines. Desde allá, hizo un despacho a Percy Fernández "donde casi nadie podía entrar".

Sosa ganó protagonismo y Percy ya no tenía contacto con los demás. Ella decía que "era con ella las cosas" y siempre que daba alguna instrucción "indicaba que era por instrucciones del Ing. Percy Fernández”. Cedeño detalló la forma de operar que mantenía el esquema municipal bajo las indicaciones de la exalcaldesa.

El sistema de contrataciones de personal se sustentaba desde una partida asignada a Salud y que consideraba 3.000 funcionarios para dicha área. "Sandra Velarde era secretaria de Administración y Finanzas. A Sandra, Sosa le ordenaba quién entraba a trabajar y quién no. Si se revisan las planillas, siempre se mantuvo una cantidad de 3000 funcionarios para el área de salud, la planilla de toda la gente que entraba irregularmente. Eran de 3.000 a 3.200, había personal técnico como 800 a 1.000, sumadas las cifras daban

una cantidad aproximada de 9.000”.



Lea también Santa Cruz Caso ítems fantasmas: Sosa irá ante un juez este jueves a las 15:30; su esposo estaría fuera del país (VEA EL VIDEO) La exautoridad permanece detenida en la Fiscalía Departamental. Las declaraciones de Javier Cedeño apuntan a la pareja como las cabezas principales de una supuesta red de corrupción en el municipio

​

Lea también Edición Impresa Cedeño es enviado a Palmasola y piden detención para Angélica Sosa El exjefe de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz es investigado por la comisión de cuatro delitos, junto a otras siete personas. La audiencia de la exalcaldesa será hoy en el Palacio de Justicia.

Lea también Santa Cruz Rol fiscalizador de Jhonny durante la gestión de Sosa genera dudas en el Concejo Esto se da después de que Angélica Sosa vinculara al actual alcalde cruceño con las irregularidades que fueron detectadas tras estallar el caso 'Ítems fantasmas'

​