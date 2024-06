33 jóvenes bolivianos culminan capacitación en China y se preparan para operar el Complejo Siderúrgico del Mutún

"Estoy realmente sorprendido con la tecnología y con cada proceso que nos han mostrado en la realidad", comentó Víctor Jiménez, uno de los profesionales. "Ya lo habíamos visto en la teoría en Bolivia, pero verlo plasmado ahora y físicamente es realmente sorprendente", añadió.



La ceremonia de clausura del programa contó con la participación de representantes de las empresas Xinyu Iron & Steel Co., Ltd. (encargada de la formación práctica), Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltda. (empresa contratista), Chongqing CISDI Engineering Consulting Co., Ltd. y el presidente de la ESM (vía Zoom), entre otros.



"Me voy muy agradecida y contenta", expresó Delia Arancibia, otra de las profesionales bolivianas. "Estoy segura de que tendré la oportunidad de replicar todo lo que he aprendido, desde el cuidado del medioambiente que tienen en su país, hasta el funcionamiento de la planta y la seguridad del personal", agradeció.



El programa de capacitación abarcó una formación integral en lo que respecta al proceso de la siderurgia, incluyendo la operación y mantenimiento de equipos, el dominio de procedimientos de producción y los contenidos de gestión de producción.



Tras finalizar el programa, los 33 profesionales fueron divididos por áreas para especializar su conocimiento y prepararse para asumir sus roles en el Complejo Siderúrgico del Mutún.