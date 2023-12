5 tips para decorar su mesa en Nochebuena

1. El mantel neutro nunca falla. "Si no lo tiene o el que tiene no le sirve por el tamaño, puede resolverlo comprando alguna tela no muy cara como lienzo o gasa. Y es un básico infaltable que te va a servir para cualquier ocasión. La base lisa te permite jugar con libertad con el resto de los elementos. Un tip que queda muy elegante es hacer que el mantel llegue al piso", sugieren en el portal Parati.

4. Las velas no deberían faltar. No hay mesa navideña que se aprecie como tal si no tiene velas. Valen de todo tipo: altas, bajas, muchas, pocas, solas, en adornos florales, en candelabros, blancas o de color. No sean tímidos con las velas porque son el ingrediente perfecto para crear un clima íntimo, acogedor y a la vez festivo.