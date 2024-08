6 de Agosto: transporte pesado nacional e internacional anuncia 'bocinazo'

"Nos vamos a concentrar a las 9:00 am, en el cuarto anillo de la Doble Vía a La Guardia y de ahí recorreremos el cuarto anillo hasta llegar a la avenida Cristo Redentor. No estaremos en nuestros camiones, sino en vehículos pequeños; pero se tiene previsto que se sumen otros sectores más a la manifestación ", adelantó Cruz, a EL DEBER Radio.

El dirigente afirmó que este martes, 6 de agosto, no hay nada qué celebrar. "No hay una solución real, están racionalizando la distribución de combustible. No hay nada qué festejar, nos están terminando de matar como sector y el gobierno no ha hecho nada para tener si quiera la esperanza de que mejoren las cosas".