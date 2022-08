A casi un mes, sin rastros del piloto y de la avioneta

Está por cumplir se un mes cuando una avioneta levantó vuelo desde el aeropuerto El Trompillo piloteada por Ernesto Cortes Tomas que transportaba a Juan José Dorado y el hecho no fue aclarado.



Fue el 7 de julio cuando la nave CP-3172 salió de El Trompillo rumbo a la propiedad Cupesí, pero dentro de las investigaciones de la Fuerza especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, se estableció que el aparato nunca aterrizó en ese lugar, tampoco regresó a Santa Cruz.



El cuerpo sin vida de Juan José Dorado fue encontrado en medio de matorrales en territorio paraguayo. Sus familiares lo reconocieron y se certificó su muerte.



Los restos fueron repatriados hasta Santa Cruz, donde se le dio sepultura.



Sin embargo, pese a las investigaciones, hasta ahora no hay rastros de la avioneta ni del piloto, más conocido con el apodo de “Flecha”.



Según las investigaciones el abogado Jorge Chavarría Hoyos, fue quien llamó por teléfono al padre de Juan José. Le dio la noticia que su hijo estaba muerto junto al piloto y le dijo que le entregarían los restos y su motorizado.



El abogado dijo que fue contratado para dar la noticia de las muertes, pero solo fue citado como testigo y no fue detenido.