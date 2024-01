¿A esto llegamos, a que me amenacés con cárcel? versus ¿a quién le conviene tenernos presos?

Frente a las declaraciones de Aguilera sobre las consecuencias de no aplicar la sentencia constitucional 1021/2023, que lo habilita como gobernador del departamento en suplencia de Luis Fernando Camacho, el presidente de la ALD le responde indicando: "¿a esto llegamos? ¿a que me amenacés con cárcel si no te sentás en la silla de Luis Fernando? Qué poder che!" ...

"Presidente (de la ALD), yo no tengo el poder para condicionar nuestra libertad, no es una amenaza, yo no soy así. ¿Yo no cumplo? Voy preso ¿Usted no cumple? va preso", afirma en el post de respuesta de Aguilera.