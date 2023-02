A horas de la Acción de Cumplimiento: "Mi padre seguirá siendo gobernador, porque así lo decidió el pueblo"

Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador Luis Fernando Camacho, aseguró que su padre seguirá siendo la primera autoridad del departamento de Santa Cruz porque así lo decidió la mayoría a través del voto. "No sean un brazo operador del Movimiento Al Socialismo" , pidió el joven a los administradores de justicia.

"Ya no vamos a esperar a que ellos decidan por nosotros, nosotros lo vamos a decidir, porque es el pueblo, con más del 55% (de los votos), que decidió mi padre sea el gobernador de Santa Cruz ", reiteró Luis Fernando Camacho Parada, a tiempo de asegurar que se hará respetar esa determinación.

Minutos antes de este encuentro, y desde la Asamblea Legislativa Departamental, aseguró que como hijos no acompañaron físicamente a su padre en su cumpleaños porque están esperando el día de visitas.

"No queremos que nos pongan obstáculos. No vamos a darles excusas, para no pasar a visitarlo", sostuvo Camacho Parada.