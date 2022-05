A las 16:30 de este viernes se reunirán autoridades y vecinos por el problema de límites municipales con Cotoca

Escucha esta nota aquí

Para las 16:30 de este viernes está prevista la reunión de conciliación por el problema de límites entre los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Cotoca; la cita es en la Quinta Municipal y los actores invitados son el Viceministerio de Autonomías, la Gobernación y los vecinos afectados.

Desde la Alcaldía manifestaron que esperarán a todos, pero no especificaron si las autoridades confirmaron su presencia.

Los vecinos afectados por el problema de límites, representados por Henry Pedraza, anunciaron que asistirán a la reunión. Eso sí, solo se quedarán si están las cabezas de las instituciones invitadas; es decir, el alcalde Jhonny Fernández; el gobernador Luis Fernando Camacho y el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.

“Si nos mandan delegados, no hay reunión. ¡Ya no nos la van a charlar!”, manifestó Pedraza, que explicó que su protesta, que ha incluido el bloqueo a la carretera a Cotoca, no es solo por los más de 50 barrios afectados, sino por todo el municipio.

“Es un perjuicio para todos, no solo para los que vivimos en las periferias. Se viene el Censo de Población y eso va a significar menos ingresos por coparticipación para el municipio de Santa Cruz de la Sierra”, señaló.

Los vecinos están en contra de las acciones judiciales realizadas por la Alcaldía de Cotoca para reclamar bajo su jurisdicción un área de 1.500 hectáreas. Señalan que la Alcaldía de Cotoca presentó actas adulteradas para definir los límites con Santa Cruz de la Sierra y aseguran que sus barrios pertenecen al municipio cruceño y no de Cotoca.



Los vecinos del barrio Patujú, al que pertenece Pedraza, sumados a otros ciudadanos se están organizando para determinar las siguientes medidas de presión, en el caso de que no llegaran a una solución esta tarde.

“Por último: ¡que se vaya Jhonny, que se vaya Camacho!”, expresó airado, y justificó el pedido diciendo que ellos votaron por autoridades que se preocupen por los ciudadanos

La otra condición de los vecinos es que se trate de una reunión pública.

De su lado, el viceministro Ruiz señaló que su despacho ha recibido la invitación para la reunión y que ya enviado su respuesta: los límites entre municipios no son una competencia del Gobierno central, sino del departamental, por lo que deberá ser la Gobernación la que resuelva este proceso de conciliación que, de agotarse las instancias y no llegar a un acuerdo, podría ser necesario un referéndum.

EL DEBER consultó a la Gobernación, a través de su unidad de comunicación, sobre su participación en la reunión de la tarde. Indicaron que consultarían, pero el responsable se encontraba en carretera, de viaje por las provincias, de manera que no pudo ser contactado.