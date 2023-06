A los 83 años, Emma se tituló en su sexta carrera y va por más

"Gracias a Dios todavía tengo fortaleza y la lectura, que se me hizo un hábito desde pequeña, me ayudó mucho. Mi esposo, ya fallecido, también me dio mucho apoyo, él decía que la mujer debía superarse, y que si me recomendaban un libro, yo debía leer tres. Por eso no me canso de remarcar a mi hijo la importancia de estudiar, ya que la competencia es cada vez mayor", aseveró.