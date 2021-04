A tres meses del inicio de clases, solo el 50% de escolares recibió textos

Escucha esta nota aquí

A tres meses del inicio de las clases, el Ministerio de Educación informó que entregó 1,5 millones de textos educativos en el país, lo que significa que solo el 50% del total de estudiantes, 3 millones, se beneficiaron de este material esencial.

Los textos distribuidos a la fecha solo estaban destinados para estudiantes de los cursos del nivel inicial y de primaria.

Según las autoridades nacionales para los cursos del nivel secundario recién se comenzarán a distribuir en el segundo trimestre de este año.

Entregas incompletas

A las demoras en la entrega, se suman denuncian de los padres de familia y profesores, que dan cuenta que no se entregó material suficiente para la cantidad de estudiantes por cada establecimiento.

En la unidad educativa La Madre II en Santa Cruz se entregó recién hace una semana este material. Sin embargo, los estudiantes de los dos cursos de 5to no recibieron ninguno. Una madre de familia, que prefirió no identificarse, dijo que aún no les informaron cuándo recibirán el material.

“Ya pasaron más de dos meses del inicio de las clases y no nos entregan este material. Así cómo van a avanzar nuestros hijos”, observó.

A su vez, el ejecutivo nacional del magisterio, Ludbin Salazar señaló que tienen reclamos de entregas incompletas de distritos educativos de Beni, por ejemplo, citó que en algunos establecimientos con 30 estudiantes se entregó solo 10 textos.

“Inauguran el año escolar con el eslogan por la recuperación de la educación y comprometieron entregar cartillas, garantizar internet y entregar computadoras, pero hace dos semanas recién entregaron las cartillas. Además, a cursos que tienen 30 estudiantes solo les llegó 10 o 20 cartillas”, sostuvo.

Además, Salazar observó que debido a que entregaron “tarde” el material, los maestros a nivel nacional solicitaron a los padres de familia imprimirlos para garantizar el avance académico.

“En muchas unidades educativas, quienes financiaron las cartillas fueron los maestros y padres de familia que tienen escasos recursos en la coyuntura de la pandemia. En la práctica en un año de crisis los padres son los que siguen cubriendo las necesidades”, denunció.

Por esto pasaron los padres de la unidad educativa 20 de Junio en Santa Cruz. La madre de familia, María Lourdes Milenium explicó que a finales de febrero imprimieron con recursos propios los textos y el gobierno nacional finalmente les entregó el mismo material el pasado 26 de marzo.

Su hija está en 5to de primaria. “Llegó para todos, pero muy fuera de tiempo ya casi finalizando el trimestre”, reclamó.

Por su parte, el dirigente de padres de familia de Santa Cruz, Marcel Soliz indicó que aún continúa la entrega de textos de inicial y primaria para los distritos educativos, aunque remarcó que en el caso de la ciudad no recibió muchos reclamos.

Por su parte, el exdirector distrital de Quijarro, Rubén Monasterio aseguró que se entregó el texto a todos los establecimientos educativos del municipio.

A inicios de año el Gobierno nacional confirmó que este 2021 se registraron 3 millones de escolares en el país. El departamento de La Paz tiene la mayor cantidad, con cerca de un millón. Le sigue Santa Cruz con 800.000 estudiantes en las tres modalidades de atención: presencial, semipresencial y a distancia.

No llegan a secundaria

El ministro de Educación, Adrián Quelca, confirmó ayer que este año se entregarán los 3 millones de textos en el país, aunque la distribución completa podría incluso demorar hasta el tercer trimestre.

Detalló que la entrega de los textos de secundaria comenzará recién a partir del segundo trimestre.

“Esperamos que para el nivel Secundario también se cuente con estos materiales a partir del segundo y tercer trimestre”, reconoció la autoridad, ayer en su visita al departamento de Tarija.

Al respecto, Salazar expresó: “Imagínese hasta ahora que está por terminar el primer trimestre no le dieron ninguna cartilla a los cursos del nivel secundario. ¿Esto significa que este nivel no tiene derecho a recuperar la educación?”.

Soliz confirmó que a la fecha los estudiantes de secundaria del departamento aún no recibieron ningún texto educativo, por lo que los maestros deben de coordinar el avance educativo reforzado las sesiones de zoom.

En el municipio de Yapacaní, Miguel Subirana, director de la unidad educativa especial, Jesús Nazareno explicó que en educación especial no tienen textos educativos por lo que solo en contadas ocasiones se imprime en el mismo establecimiento.