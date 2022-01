A tres meses del secuestro en las Londras, ven que la Policía fue "rebasada" por grupos armados y piden intervención de las FFAA

Escucha esta nota aquí

Este viernes 28 de enero se cumplen tres meses del violento secuestro a 17 personas en la propiedad Las Londras, ubicada en el municipio El Puente y solo existe un detenido en Palmasola por este caso. Sin embargo, hay cinco prófugos con mandamientos de aprehensión y la defensa de las víctimas ha solicitado a las Fuerzas Armadas coadyuvar con las investigaciones, pues ven que la Policía no tiene la intención de ejecutar las detenciones.

La abogada de las víctimas Raquel Guerrero señaló que se presentó un memorial a la comisión de fiscales, compuesta por Wálter Cisneros Colque y Delmy Guzmán Justiniano, solicitando al Ministerio de Gobierno que cumpla con las órdenes de captura contra Nicolás Ramírez Taboada, Nelson Rivadeneira Escalante, Paulino Camacho Vedia y Martín Tejerina Villalobos.

“La Policía nacional ha sido rebasada por el grupo armado irregular que atentó contra la integridad física de los funcionarios policiales, periodistas, civiles y fiscales, no hay ningún avance en la investigación en cuanto a ejecución de los cinco mandamientos de aprehensión que existen”, comentó la jurista en contacto con EL DEBER.

Sixto Canaza es el único aprehendido por el caso Las Londras.

Ante esta situación, Guerrero solicitó a la Fiscalía que intervenga las Fuerzas Armadas, mediante un pedido que se le hizo al Ministerio de Defensa. La abogada señaló que la colaboración de los militares se podrá desbaratar a los grupos armados que secuestraron a las 17 personas, el pasado 28 de octubre en el predio Las Londras.

Además, la abogada defensora de los periodistas pidió al Ministerio Público que se cite a declarar como testigo a Marco Néstor Miranda, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (FSUTC) de Santa Cruz y a Ramiro Barriga Moscoso, este último habría sido identificado en un video recibiendo al director departamental del INRA, Adalberto Rojas.

Notificados por edicto de prensa

Hasta la fecha, Heber Sixto Canaza continúa siendo el único detenido en la cárcel por el secuestro de 17 personas (entre ellas periodistas, policías y civiles) en la propiedad Las Londra.

Los delitos por los que se acusa a los secuestradores son lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia o portación de armas de fuego, tentativa de homicidio y amenazas.

La fiscal Delmy Guzmán informó que ya se notificó por edicto de prensa a Nicolás Ramírez Taboada, Nelson Rivadeneira Escalante, Paulino Camacho Vedia y Martín Tejerina Villalobos, para que se presenten a declarar y ejercer su defensa acompañados de sus abogados.

Los sindicados tienen 10 días para presentarse ante la Fiscalía, de lo contrario el policía asignado al caso elevará un informe de las diligencias del caso haciendo notar la inasistencia de las cinco personas. Luego, la comisión de Fiscales presentará la imputación ante el juez que lleva la causa, para solicitar que los prófugos sean declarados en Rebeldía.

Anuncian proceso contra jefes policiales

El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, indicó que la Policía ha incurrido en el delito de “incumplimiento de deberes”, al no haber ejecutado los mandamientos de detención que fueron emitidos por la fiscalía. Por esta razón, Méndez adelantó que denunciarán al comandante general, Jhonny Aguilera, y al comandante departamental de Santa Cruz, Erick Olguín.

“En este caso, existen cinco mandamientos de aprehensión que la Policía no ha ejecutado. Si no los ejecuta, incurren en el delito de incumplimiento de deberes (…) Vemos que no hay intencionalidad de la Policía por capturar a estas personas, no se ha hecho un mega operativo como en otros casos y no sabemos si están buscando a los prófugos”, manifestó.

Méndez indicó que antes de presentar la denuncia contra los dos jefes policiales, esperarán que respondan al memorial enviado a la Fiscalía, donde se le pide explicación sobre por qué no se aprehendieron a los cinco implicados y que admitan que la Policía fue “rebasada” por los grupos armados, para que puedan solicitar ayuda a las FFAA.

