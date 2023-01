A un mes del Carvanal, estas son las provincias cruceñas que confirmaron la celebración de la 'fiesta grande'

Después de la suspensión de algunas actividades precarnavaleras y ante el silencio de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), cdiversas comparsas, fraternidades y de la ciudad y de las provincias se han manifestado sobre celebrar o no la fiesta grande de los cruceños .

Montero, fue el primer municipio en manifestar su rechazo, la semana pasada, a la celebración carnavalera, debido a la circunstancias políticas que atraviesa el departamento, p or la detención preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho.

A través de las redes sociales, más de una decena de comparsas cruceñas anunciaron que no participarán de ninguna actividad oficial del Carnaval en Santa Cruz de la Sierra en rechazo a las acciones "antidemocráticas de las que es víctima el departamento".



Así lo manifestó la comparsa Chabacos, coronadores en 2017, que indicaron que no hay motivos para festejar con "presos políticos, la muerte de un cruceño por la represión policial y la inseguridad física y jurídica de los pobladores".



Como esta, los Vagabundos Sumuqué, Pichiroses, Socios y Curumechaca, que agrupa a las comparsas Cunumis, Urupé, Mequetrefes, Chabacanos y Cachivachis indicaron que no participarán de la fiesta grande de los cruceños.