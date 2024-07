A una semana del secuestro del empresario brasileño en Santa Cruz, no hay pistas de su paradero

En una entrevista televisiva, Mariano Medina, abogado de la familia Ferreira, expresó su frustración por la falta de avances en el caso. "Ya son siete días y no tenemos identificado a quién corresponde el vehículo con el cual fue secuestrado Marcos Ferreira. Esperamos un informe eficaz que nos permita encontrarlo con vida", declaró Medina.



El abogado también criticó la falta de información y avances concretos por parte de las autoridades. "Hasta ahora no tenemos una información fehaciente que identifique a los autores. Lo único que tenemos es que el Ministerio Público presentó dos camiones que no tienen relación con el caso. Hemos recurrido a la Fiscalía para que nos informe sobre la dirección de la investigación", añadió.



Sobre la supuesta demanda de rescate, Medina señaló que no ha habido comunicación directa con la familia. Sin embargo, un testigo afirmó que los secuestradores pedían 400.000 dólares. "Tenemos el número de teléfono de donde se registró la llamada, pero aún no hay resultados que esclarezcan el hecho", puntualizó.