Abogada Jessica Echeverría denuncia amenaza de muerte de alguien que dice ser Douglas Lima Lobo

La abogada y directora de la Red Ciudadana, Jessica Echeverría, denunció a través de sus redes sociales que fue amenazada de muerte por una persona que dijo ser Douglas Lima Lobo. "(Desde) el número 63622626, me escribe alguien que dice ser Douglas Lima Lobo indicando que vendrá a mi oficina. Si algo me llega a pasar a mí o a alguien de mi familia o me “desaparecen”, ahí está el número de esa persona para que investiguen", escribió la jurista en su cuenta de Facebook.