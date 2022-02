Abogado asegura que mediante video reconocieron a un agente de la Felcn "sembrando" droga

Escucha esta nota aquí

Carlos Mariaca, abogado de Douglas Gómez Flores, un ciudadano colombiano que fue enviado a la cárcel por presuntamente traficar droga, dijo que, a pesar de las pruebas presentadas ante el fiscal y un juez, éstas fueron omitidas por lo que determinaron la privación de libertad de su defendido. Mariaca insiste en que la droga que encontraron en el vehículo de su defendido fue colocada por agentes de la fuerza antinarcóticos.

Indica que, mediante imágenes de videos se pudo constatar que los agentes que interceptan a su cliente y hacen la requisa al motorizado son los mismos que aparecen "sembrando la droga" en la camioneta de Douglas Gómez, para incriminarlo.

"¿Cuándo se los reconoce que son policías? Una vez obtenidas las imágenes de las cámaras de seguridad se logra ver que la persona que estaba ahí momentos antes en la prueba de campo, es la misma que había colocado la bolsa con droga en la camioneta, por eso señalamos que son parte de la policía", dijo Mariaca, quien proporcionó las fotografías que tomaron en el momento cuando hacían la requisa del motorizado en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El abogado lamenta que esta prueba no hubiera sido tomado en cuenta por la Fiscalía y por el juez que atendió el caso. "Lo único positivo es que el video se ha hecho público. Ya no lo pueden negar, porque si eso no se tenía (el video), una persona puede estar presa siendo inocente", expresó.

Aseguró que a su cliente se le hizo un procedimiento inmediato, donde le dieron 30 días de detención preventiva, tiempo en el que la Fiscalía debe respaldar su acusación contra su cliente. "En más o menos 45 días se tendría una sentencia", indicó.

Mariaca señaló que el fiscal asignado al caso debió solicitar un procedimiento abreviado, además, al conocer y ver el video donde se observa a varias personas rondando la camioneta y depositando una bolsa en la carrocería, antes de que el conductor sea interceptado, debió investigar la veracidad de los videos, pedir medida sustitutiva y cerciorarse del por qué se sospecha de los agentes policiales.

"No pueden hacer caso omiso al video que se está mostrando", reclamó el abogado. Además, acusó al fiscal de no emitir un requerimiento para que los familiares y la defensa del colombiano procesado soliciten las imágenes de las cámaras de vigilancia de los negocios donde ocurrió el hecho.













Indicó que los informes de la Felcn y en la misma imputación de la Fiscalía se establece que la propia droga fue hallada en la parte externa del vehículo, que es donde se observa que es colocada.

"Ellos (por los agentes antinarcóticos) revisan el motorizado, requisan la parte interna, y casualmente aparece una persona vestida de negro y es la que pilla la droga. Para nosotros, es el mismo hombre que estaba custodiando la bolsa en la calle Cañada Strongest (lugar donde le sembraron la droga)", dijo.

La defensa del imputado y la familia piden que se emita el requerimiento para colectar las imágenes de seguridad, identificar plenamente a las personas que supuestamente sembraron la droga, corroborar si son agentes policiales e investigar por qué tuvieron ese proceder.

"Nosotros no sabemos quiénes son los policías, pero sí lo sabe el jefe de grupo, que es el capitán José Carlos Aldunate Meneses. Lo que no sabemos es por qué este grupo ha operado en este lugar, porque sabemos que es el grupo que opera en la terminal Bimodal", indicó Mariaca.

El abogado pide que se indague quién de los policías recibió la supuesta llamada denunciando a su cliente por tener droga, quién autorizó la operación en una zona que no tenían asignada y quiénes son los policías que aparecen en las imágenes del video.

"En este caso, además de ser un hecho de narcotráfico, no puede ser posible que funcionarios policiales tengan droga como si fueran dulces, hay un hecho de corrupción porque son funcionarios públicos. Hemos pedido que se investigue, pero no han abierto el caso", protestó.

Por otra parte, indicó que esta mañana se presentó un recursos de apelación para que se revise la determinación del juez y el actuar del fiscal, además se presentó una acción de libertad denunciando retardación justicia. "Ya se ha sorteado una sala y tienen que señalar audiencia dentro de 24 horas,, pero, el juez está retardando el proceso para que no se revise su decisión", denunció.



