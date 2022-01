Abogado de Angélica Sosa presenta supuestas pruebas sobre tráfico de ítems en la Alcaldía e implica a Jhonny Fernández

Escucha esta nota aquí

Por: Eduardo Ruilowa

Este lunes por la mañana, el abogado de Angélica Sosa, Joadel Bravo, presentó a los medios de comunicación supuestas pruebas de una red de tráfico de ítems que operaba en la Alcaldía cruceña y en la que estaría implicado el actual alcalde Jhonny Fernández. Fotos y videos con testimonios de personas a quienes supuestamente le ofrecieron ítems cuando el munícipe de UCS era concejal acompañaron la presentación de Bravo.

Según el jurista, estos ítems sería el resultado de una coalición entre Jhonny Fernández y el exalcalde Percy Fernández.

“Resulta que Jhonny Fernández, en su coalición con Percy Fernández, en la gestión pasada, obtuvo ítems. Esos ítems, la secretaria personal de Jhonny, Ana Gloria Salazar Montaño, los traficaba cobrando entre 2.000 y 5.000 dólares por cada uno”, denunció agregando que se conoce el caso de al menos 48 víctimas.

Según Bravo, Salazar habría recaudado Bs 1.680.000 y fue denunciada en el Concejo por siete ciudadanos a los que no se les cumplió el trato a cabalidad. Afirma que se hicieron las investigaciones en el legislativo municipal y, posteriormente, la funcionaria fue denunciada en dos ocasiones ante el Ministerio Público.

“Se presentan dos denuncias ante el Ministerio Público; en una, la Fiscalía la rechaza y en el otro proceso, si bien se lo envía en acusación, el tribunal lo devuelve al juez inferior sin aplicar ninguna medida cautelar a Ana Gloria Salazar Montaño, lo que no permitía continuar con el proceso”.

Bravo también indicó que Ever Mérida, director jurídico de la actual gestión de Jhonny Fernández, trató de defender a Salazar negociando con las siete víctimas que pedían la devolución del dinero sonsacado.

Además, aseguró que la actual directora de Transparencia, Adriana Pedraza, omitió sus funciones de hacer seguimiento a los dos procesos contra Salazar, quien nunca conoció la puerta del Palacio de Justicia.

Una de las supuestas víctimas, A.C.E, dijo que ante su necesidad de conseguir trabajo se contactó con la secretaria de Jhonny, quien le aseguró que recibiría el ítem en 10 días después de la entrega del dinero.







Una de las denunciantes

“Me ofrecieron un puesto, un ítem para la Alcaldía, y me hacen el contacto con esta señora Ana Gloria Salazar Montaño. Me puse en contacto directo con ella por teléfono y me ofrecía un ítem, pero ese ítem tenía un costo, yo le dije que tenía que ver mis posibilidades para hacerle llegar ese dinero, después le volví a hablar diciéndole que sí, que estaba bien, que ya había conseguido el dinero. Me dijo que me esperaba a las tres de la tarde en el Concejo Municipal, en la oficina cuatro, que era del concejal del partido UCS, Jhonny Fernández; fui a esa hora y pasé con ella”, testimonió A.C.E.

Con estas supuestas pruebas, el abogado de Angélica Sosa busca demostrar que hubo una coalición entre Percy y Jhonny Fernández, y que el ucesista, a través de sus allegados, tráfico con ítems.









