Abogado de Camacho asegura que el fallo del TCP no se puede cumplir hasta que se responda al recurso de enmienda

Martín Camacho, abogado del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, indicó este martes que no se puede ejecutar la sentencia constitucional 1021/2023 (que ordenó la posesión del vicegobernador en el puesto de gobernador de forma interina) hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) responda al recurso de complementación y enmienda que solicitó el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic.

“Evidentemente, estamos a la espera de que el TCP notifique también al gobernador Luis Fernando Camacho con la sentencia, porque no olvidemos que el gobernador es parte interesada dentro de este proceso . Una vez notificados también vamos a solicitar a los nuevos magistrados que respondan a nuestra complementación y enmienda y que nos indiquen por qué no han interpretado la ley 293”, agregó.

El abogado explica que no se puede cumplir la sentencia 1021/2023 porque aún no se ha respondido a la solicitud de Matkovic y porque el gobernador no conoce a detalle la resolución, puesto que no ha recibido una notificación formal. Además, cuestiona que se haya emitido este fallo sin considerar la ley departamental que regula la ausencia temporal de la primera autoridad de Santa Cruz.