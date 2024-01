Abogado de Camacho: “El fallo del TCP no pone en riesgo el mandato del gobernador, pero al emitirlo se cometió un delito”

El abogado indicó que esta resolución del TCP fue emitida el viernes 29 de diciembre, a solicitud del pedido de los asambleístas del Movimiento al Socialismo, pero que todavía no se notificó formalmente a Luis Fernando Camacho, que es una de las partes intervinientes por intermedio de la Gobernación cruceña.

“El gobernador, como tercer interesado, pueden interponer la complementación y enmienda de esta resolución, pero los magistrados ya no estarían habilitados porque este 2 de enero del año 2024, ya terminó su mandato. En todo caso, en este momento no existe un TCP al que se pueda pedir la complementación y enmienda y, por lo tanto, la sentencia 2021 no tendría calidad de causa juzgada”, lamentó.