Abogado de Camacho reitera su pedido de incluir especialistas que tratan la enfermedad del gobernador en la junta médica

El gobernador Luis Fernando Camacho padece la enfermedad Churg-Strauss que requiere de la administración de inmunoglobulina cada 21 días. Desde su detención por el caso “Golpe de Estado 1” hasta la fecha se lo podido ver en sus audiencias virtuales, y no fue hasta la última que tuvo hace dos semanas en la que s u aspecto desmejorado y una pérdida visible de peso n o pasaron desapercibidos.

Al ser consultado sobre la postura del ministro de justicia, Iván Lima, quien aseguró que no es competencia del Gobierno viabilizar el traslado del gobernador cruceño a Santa Cruz, el jurista dejó claro que no han solicitado a esa cartera de Estado su intervención y que, pese a que no debería haber ninguna injerencia, ni del poder político ni del ejecutivo, en todos los procesos que tienen el gobernador en su contra ha ocurrido lo contrario.