Abogado de Sosa lamenta que la Fiscalía no convoque a declarar a personas clave en el caso ítems fantasmas

Escucha esta nota aquí

Joadel Bravo, el abogado de Angélica Sosa, estuvo esta mañana en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, para hablar sobre la situación de la exalcaldesa y el caso ítems fantasmas. El jurista volvió a atacar a Manuel Medina, exdirector de Finanzas del Gobierno Municipal cruceño, y pregunta por qué, hasta el momento, no ha sido citado por la Fiscalía para que declare por este bullado caso.

"Manuel Medina brilla por su ausencia, él era el que autorizaba las acciones", dijo Bravo al exculpar a Angélica Sosa de este caso. Es más, indicó que entre 2014 y 2018, el periodo de investigación por la causa de los ítems fantasmas, Sosa era presidenta del Concejo Municipal y no tenía injerencia en el Ejecutivo municipal, al mando de Percy Fernández.

Además de cuestionar el papel de Medina, también reclamó la falta de acción ante las denuncias que implican a personeros de la UCS, cuyo líder es el actual alcalde Jhonny Fernández.

"La persona identificada en el tráfico de ítems es la secretaria personal de Jhonny Fernández (Ana Gloria Salazar). Ella no tenía capacidad para ir y negociar con Percy Fernández para que le entregue ítems", dijo Bravo.

Lamenta que sus denuncias no hayan movilizado a la Fiscalía para que inicie alguna investigación oficial. Es más, teme que solo se sancione a personal de tercera línea y no a los responsables principales de estas irregularidades.

"Rossy Valencia (exsecretaria municipal de Desarrollo Humano) denunció el caso de un trabajador a quien le retuvieron Bs 2.000 de su salario. Solo se castigó a los inferiores", dijo Bravo como muestra de la protección de la que gozan algunos ex funcionarios de alto rango dentro de la comuna cruceña.

Dijo que el mismo Éver Mérida, actual asesor jurídico del Gobierno municipal, se habría referido a "un matrimonio no declarado de SPT (Santa Cruz Para Todos) con el MAS", lo que garantizaría la protección.

Bravo espera que tanto Mérida como otros exfuncionarios de Recursos Humanos durante el periodo investigado puedan ser convocados a declarar por la Fiscalía.

El abogado de Sosa considera relevante conocer el testimonio de estas personas para que la Fiscalía deje de sustentar el caso en las declaraciones de Javier Cedeño, uno de los que implicó a Sosa y a otras exautoridades en el tema ítems fantasmas. "Todo lo que dice Cedeño se le da validez", reclama.

Respecto a la situación que atraviesa la exalcaldesa Angélica Sosa en el penal de Palmasola, el abogado dice que es similar a la que vive la expresidenta Jeanine Áñez. Asegura que este tema es una distracción del Gobierno para "tapar el retiro de leyes tras el paro cívico" y la mala gestión frente al covid-19.

Considera que su defendida es una víctima del Gobierno, pues "ven en Angélica una persona derrotada, sin apoyo".

Citación de Percy Áñez

Bravo también se refirió a la citación del exalcalde Percy Fernández para que declare sobre el caso de los ítems fantasmas. "Es una falta de humanidad. Su familia acudió un juez, que debe determinar que se haga una nueva evaluación, es lo que debe hacerse", opinó.

La determinación sobre las pericias médicas "corresponde al juez y no al fiscal", aclara al recordar un antecedente ocurrido con el general Gary Prado. En esa ocasión, "participaron profesionales contrastados para elaborar el diagnóstico" y no como en la actual situación donde "la psicóloga se ha graduado en el 2019 y todavía no ha tramitado su título".





Lea también PAÍS Defensa de Percy no recibió la notificación para que el exalcalde declare por el caso ítems fantasmas La Fiscalía anunció que la exautoridad municipal declarará el 19 de enero en calidad de investigado. EL DEBER mostró cómo se encuentra físicamente el exalcalde cruceño.

​