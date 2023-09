Abogado denuncia presión política para mantener a Angélica Sosa en Palmasola

Arturo Heredia, abogado defensor de la exalcaldesa Angélica Sosa, denunció que existe presión política para que su cliente se mantenga en Palmasola , detenida preventivamente. Remarcó que lleva más de 600 días en prisión, lo que vulnera la norma, cuyo plazo, indica, no debe exceder los 180 días. El martes, el juez negó la cesación de la detención preventiva de Sosa.

Sobre el caso Ítems fantasmas, que es el que mantiene a Sosa detenida, manifestó que ella, al ser concejala, no tenía competencia, mientras que señaló como los supuestos autores de la generación de estos ítems a los hermanos Parada.

“En este caso, la arquitecta Sosa no tiene ninguna responsabilidad, así lo ha descubierto la propia Fiscalía, y los únicos acusados por este tema son estos señores Parada y algunos miembros de Recursos Humanos, que eran los encargados de hacer las revisiones correctas para que sea contratada una persona”, detalló.

Heredia añadió que el exalcalde Percy Fernández fue excluido de la investigación por su delicado estado de salud, y que esta pesquisa va más allá de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), puesto que en cada repartición hay gente que “hace su solicitud” de ítems y que, la última firma es la del alcalde. Heredia afirma que no existe tal firma, según lo que pudo constatar.

“Ha sido generada esta situación de una manera este bien elaborada, con una mentalidad criminal, pero que no le llega a la arquitecta Sosa, por eso que ella no ha sido acusada por ese tema”, manifestó.

Además, Heredia cuestionó que las personas que generaron el daño económico no fueron citadas a declarar.

“El que le robó al Estado, que son personas individuales, no han sido citadas; simplemente se han ido a tratar de ejecutar un proceso contra las personas que los generan los ítems; pero los que se llevaron la plata, no existen. No han venido ni como testigo”, manifestó el abogado.