Abogado Valda aparece y asegura que recibió una llamada amenazante; sostiene que fallecimiento de Colodro deja un mensaje de muerte

Indicó que en este momento todos están expuestos a una alta inseguridad, y que este caso en particular no le impedirá seguir trabajando e investigando "ante la gracia divina que lo respalda".

Dijo que la llamada que recibió fue de una persona desconocida, y descartó que vaya a sentar una denuncia ante el Ministerio Público debido al rol “cuestionante” que lleva adelante.

Respecto al avance en la investigación por la muerte del interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, Valda informó que después de sostener una reunión con los hijos de la víctima, la tarde de este lunes, se tomó la decisión de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para exigir medidas cautelares, tanto para los familiares como para el equipo jurídico que actualmente está asumiendo la defensa.

“Esta investigación la vamos a realizar no solamente para esclarecer un hecho de muerte”, puntualizó.

En cuanto al complemento de la presunta carta póstuma que habría dejado el interventor y que se dio a conocer hoy, el abogado Jorge Valda manifestó que los hijos de Colodro observaron que a primera vista no la escribió su papá, ya que no era su forma de expresarse, ni tampoco de despedirse.

Cuestionó que el Ministerio de Gobierno haya sido el primer ente en obtener la carta, por encima de la Fiscalía y la misma familia, además, remarcó que la investigación la lleva adelante la comisión de fiscales y no la cartera de Gobierno que dirige Eduardo Del Castillo, al que acusó de injerencia.

“¿Por qué tendría el Ministerio de Gobierno esta carta?, se entiende que la habría obtenido después de que el edificio ha sido requisado. Cuando ha sido retirado el cadáver eran las once de la noche, ahí todo fue precintado, pero ayer, cuando estuvimos en la inspección ocular, señalan los carteles que las oficinas fueron precintadas a las dos de la madrugada. ¿Qué hizo la Policía hasta las dos de la madrugada? ¿Cuatro horas después? Ahí hay una inconsistencia y eso nos da la explicación del por qué el ministro de Gobierno tenía la carta”, aseveró.

Para Valda, la hipótesis que maneja en cuanto a la muerte de Carlos Alberto Colodro es que se produjo por un asesinato previa tortura, descartando de esta manera el delito que inició la Fiscalía por homicidio - suicidio.

“Hay una sola cámara que nos dirá todo lo que ocurrió, una cámara que frontalmente filmaba al balcón donde presuntamente se lanzó al doctor Colodro. Esa nos interesa, después, todo lo demás será complemento”, reveló.

“Hay que preguntarnos por qué tiene golpeado todo el cuerpo, por qué no tiene un testículo, por qué no tiene un glóbulo ocular, por qué tiene cortes directos, son heridas punzo-penetrantes. En ese sentido, nosotros no consideramos que sea un suicidio”, complementó.