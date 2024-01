Abogados que reclamaron la devolución de $us 1 millón, que policías sustrajeron en un control, quedan aprehendidos

Solo $us 843 mil es la cantidad de dinero que se recuperó , luego de que un grupo de policías de Tránsito fue denunciado por el robo de $us 1 millón de durante un control policial. Sin embargo, además de tres de los cinco efectivos policiales, acusados de sustraer el dinero, los abogados que denunciaron y solicitaron la devolución del dinero a nombre de los dueños, también pasaron a ser investigados y quedaron aprehendidos.

Según los escritos, los abogados que dieron a conocer el caso y que exigían la devolución del dinero, presentaron formalmente ante la Unidad Operativa de Tránsito el memorial, en el que hacían referencia a una suma aproximada de $us 1 millón. Sin embargo, el conteo del dinero que entregaron los policías denunciados, alcanzó a una suma de $us 843 mil; el dinero se contó en presencia de los denunciados y denunciantes.

El caso que involucra a los policías de Tránsito, se había registrado durante un control policial el pasado 12 de enero, por inmediaciones del sexto anillo y avenida Cristo Redentor, lugar donde retuvieron una vagoneta Lexus, con placa de control 4806-KYA, decomisaron el dinero y dejaron libre a los propietarios; sin embargo, no dieron parte de la operación a sus superiores.

Después del decomiso del dinero en una bolsa y mochila, un abogado se apersonó a dependencias de Tránsito, en el que denunciaban la sustracción del dinero, pero no brindó detalles de quién sería el dueño del dinero. Es así que recién, el 15 de enero de 2024, los tres efectivos policiales presuntamente involucrados, indicaron que sufrieron una serie de amenazas de personas no identificadas, por lo que decidieron realizar la devolución de los $us 843 mil, dinero que fue entregado por una mujer, esposa de uno de los policías, a los jefes policiales en un supermercado próximo a Tránsito.