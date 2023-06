Abogados ven incongruencias en pruebas presentadas por el Ministerio de Gobierno sobre la muerte de Colodro

El informe presentado por el Ministerio de Gobierno sobre la muerte del interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, no convenció a la familia ni a los abogados que representan legalmente a los hijos del extinto auditor financiero y abogado.

Jorge Valda y el equipo de juristas que integran la fundación Global Human Rights League, convocaron este miércoles a una rueda de prensa, donde calificaron como 'incongruente, nerviosa y precipitada' la información sobre el resultado de las pericias realizadas y presentadas por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

"Transmitimos nuestra sincera solidaridad y condolencias a una familia que se ha sentido burlada, atacada y sobre todo discriminada desde el momento en que el Ministerio de Gobierno tomó participación en la causa. No se los ha tomado en cuenta en lo absoluto, ni para pedirles muestras para los grafismos, ni documentos para hacer el cotejo en el estudio documentológico, ni para observar lo que se veía en las cámaras de seguridad, en un hecho que significa la muerte de su padre", expresó Valda.

Entre las 'incongruencias' que observa Valda en el informe está la falta de las imágenes de las cámaras de vigilancia que dan al balcón desde donde se habría supuestamente lanzado el interventor. "Con eso ya no habría lugar a dudas o a una investigación o a leer cartas póstumas falsas, sino mostrar o tener seguridad de que esa filmación existe, pero si siguen ocultando información y tergiversando la información, esta información resulta altamente contradictoria", manifestó.

Valda refutó la pericia del Gobierno, presentando un plano de la ubicación de las cámaras de vigilancia del piso 15, donde ocurrió el incidente. "Los planos señalan que una cámara debía estar filmando todo el edificio y la galería. (...) Las cámaras tienen capacidad de filmar 360 grados. Nos hemos reunido con un equipo de ingeniería que ha colocado las cámaras de seguridad, 'no hay punto ciego ni de día ni de noche'; entonces, ¿por qué no se muestran las imágenes de la cámara cuando supuestamente Carlos Alberto Colodro se lanza voluntariamente?", cuestiona el abogado.

Recalca que, con solo haber mostrado la filmación de la cámara que da al balcón, desde donde el interventor se precipitó, las dudas habrían acabado, pero considera que hay elementos que no han sido mostrados al público y se oculta la información. "Dijimos que se podía disipar muy rápidamente (las dudas) si veíamos a Carlos Alberto Colodro íntegro, lanzándose voluntariamente por el piso 15", remarcó.

Acotó que, dentro del análisis del plano, lo que tampoco se mostró es que las gradas de emergencia del edificio Ambassador, entre los pisos 14, 15 y 16, no existen llaves de ingreso, pues las personas que tienen acceso a estas unidades pueden ingresar solo empujando las puertas.

Valda aseguró que colectaron imágenes de alta definición del lugar desde donde se lanzó Colodro y el trayecto que tuvo el cuerpo, lsin haberse encontrado manchas de sangre, marcas o muestra alguna de que el cuerpo hubiese rebotado de un lado a otro.

También observa que no mostró el momento en el que Colodro estaba en la sala de reuniones, pues las cámaras podrían haber captado todo lo sucedido, ya que las paredes son de vidrio.

"Las afirmaciones del Ministerio de Gobierno han sido no solo nerviosas sino también precipitadas y en algún caso hasta incongruentes, el presentar un día una hoja de una carta (póstuma) y al día siguiente otra, con otro color de tinta, con otro tipo de tinta. Además, no se ha convocado a los hijos, que han estado pendientes de la investigación desde el primer día", manifestó el abogado.



Agrega que, en la carta póstuma que -según las pericias policiales-, se trata de la letra de Colodro, se señale que el autor escriba que tiene 64 años, cuando todavía tenía 63, además que, en estudios grafológicos, para determinar su autoría no se haya solicitado escritos a la familia.

El jurista cree que los hijos no han sido tomados en cuenta porque estaban siendo asistidos por él, un abogado de derechos humanos que ha sido contestatario al Gobierno. "Cuando (los hijos) nos han pedido que participemos en esta investigación, lo hemos hecho como defensores de los derechos humanos y no hemos cobrado un centavo a la familia. La familia presente ha tomado la determinación de no participar en la investigación del Ministerio, en una investigación en la cual han sido excluidos, porque no se les ha notificado en absolutamente nada; saben y sostienen que la carta que ha presentado el Ministerio de Gobierno no ha sido escrita por su padre", afirma.

DENUNCIA ANTE LA CIDH

Los abogados de la familia de Colodro anunciaron que presentarán este miércoles una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y solicitarán la aplicación de las medidas cautelares tanto para la familia del fallecido interventor como para los abogados patrocinantes.

"Este no es un tema que solo le interesa a los hijos, sino a toda la ciudadanía. El caso debe conmover no solamente a la cruceñidad, sino a todos los bolivianos, puesto que, si no se investiga, no se hace nada y no se esclarece este hecho con absoluta contundencia, puede volver a suceder en cualquier momento", advirtió.

Subrayó que los abogados buscarán la verdad de los hechos y presentarán información real y no hipótesis, además con informes técnicos.

SOBRE LAS PRUEBAS

Para Valda, "los elementos que se han colectado y que se siguen colectando en esta investigación, están incompletos. La fotografía tomada al día siguiente nos muestra manchas de sangre con arrastramiento en un lugar que está distante del punto de donde habría caído (Colodro). Probablemente al punto de haberlo levantado, nos señalan que lo hubieran colocado al lado, pero eso está a más de 10 metros de donde el señor Colodro hubiera caído".

Otra de las incongruencias, dijo, es sobre la colección de muestras durante la autopsia, elementos que deben ser sometidos a pruebas patológicas para determinar si existen rastros de heridas de defensa.

"Ese conjunto de respuestas no se las puede dar a la ligera como mera hipótesis, eso debe entregar el IDIF para que tenga validez, debe cumplir con toda la cadena de custodio", añadió.

Cuestionó también que, cuando se colectó la agenda en la que Colodro habría escrito la carta póstuma, ésta fue secuestrada a las 1:00 de la madrugada del 28 de mayo, es decir, dos horas después que la Fiscalía precintara las oficinas.

"Lo primero que debía haber hecho el investigador es entregar la agenda al laboratorio y ellos informar al fiscal sobre ese elemento de prueba, pero no abrirlo ni leerlo, porque son papeles privados. Cuando existen estos documentos hay un procedimiento que la ley señala que el único que puede autorizar su apertura es un juez cautelar", explicó.

El abogado Valda señala que incluso el Ministerio de Gobierno tuvo acceso a la nota póstuma, información que fue dosificada por partes. "El inconveniente es que la persona o mano que ha escrito esa nota, puede seguir escribiendo. Pueden hacer grabar a Colodro después de muerto y después denigrar su imagen".

SOBRE EL CELULAR

Un celular, los lentes y un lapicero fueron hallados junto a Colodro cuando fue encontrado sin vida, además de la agenda con una carta póstuma y una billetera; sin embargo, el abogado de la familia recalca que el interventor ingresó al edificio con una mochila y desconocen dónde quedó.

"Nadie ha hablado de la mochila y lo primero que ha preguntado la familia al comandante de la Policía (Erick Holguín) es que revele dónde está la mochila y los papeles de Colodro. Nos dijeron que se colectó en laboratorio, pero hasta ahora no aparecen", añade.

Con respecto al celular, dijo que cuenta con una tarjeta madre donde tiene la información almacenada y que también está en la nube. "La información de la mensajería de todos los documentos se los puede recuperar, pero no como lo viene haciendo el Ministerio de Gobierno. No se puede decir, 'ese celular se ha caído y ya no sirve para nada'. Existe un juez que puede autorizar la apertura del celular y que sea un informático quien establezca que la tarjeta madre puede o no ser utilizada", dijo.

El martes, el ministro de Gobierno descartó que la muerte de Carlos Alberto Colodro haya sido un homicidio o una muerte violenta o por tortura, en tanto, para la familia del extinto interventor no fue suicidio.

"¿Cuál es el apuro para cerrar el caso? La muerte ocurrió el sábado y ya se dio el informe concluyente señalando que es la información suficiente para sostener que es un suicidio. La autoridad competente no es el ministro de Gobierno, él está incurriendo en actos de injerencia e intromisión indebida", criticó Valda.

La familia que desistió en continuar con la denuncia en el país, pero que los abogados de la fundación seguirán el caso y además pedirán protección ante organismos internacionales.

"Queda totalmente descartado el suicidio, ha sido un crimen de asesinato, ha sido un crimen de torturas", insistió el abogado Valda.