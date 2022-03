Abren investigación contra cinco jueces por prevaricato, incumplimiento de deberes y otros delitos

Escucha esta nota aquí

Tras la liberación del menonita Abraham Peters Diyck, condenado a 25 años de cárcel sin derecho a indulto por violación agravada, el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, bajo la dirección de Laura Céspedes, denunció al menos cinco jueces de ejecución penal y anticorrupción, tema que derivó en la inmediata reacción de la Fiscalía Anticorrupción que abrió investigaciones contra cuatro jueces de ejecución penal, uno anticorrupción por delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, policías y fiscales.

Fiscales anticorrupción en coordinación con agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ya procedieron a la detención de un juez, además del abogado del menonita favorecido con libertad y de un médico director del hospital de drogodependientes El Bajío.

De los jueces de ejecución penal, tres son hombres y una mujer. También hay otra jueza cautelar anticorrupción que fue incluida en las pesquisas por la liberación de una exautoridad de la Alcaldía en el caso del vertedero municipal.

Los fiscales que conocen todos los casos de investigaciones son Rose María Barrientos, Mirtha Mejía, Alberto Zeballos y Yolanda Aguilera.

La liberación del menonita Abraham Peters Diyck derivó en la detención del juez de ejecución penal, Manuel Baptista, además del abogado del sindicado y de un médico señalado de emitir informes que le favorecieron para lograr salir de la cárcel con el beneficio de arresto domiciliario.

La Fiscalía y el Consejo de la Magistratura en sus investigaciones aseguran que no correspondía otorgarle el beneficio de la detención domiciliaria al menonita Abraham Peters por no tener 60 años, por delitos que no admita indulto y al no padecer una enfermedad incurable, en periodo terminal.

La Fiscalía presentó una certificación forense del médico Erwin Orlando Lino Orellana, que determinó que el menonita no presenta signos físicos de patología crónica aguda alguna y que sus signos vitales están dentro de parámetros normales.

Dos jueces de ejecución penal declararon este lunes, pero se defenderán en libertad, por otorgar libertad extramuros a detenidos, mientras que una jueza acudió sin abogado y fue citada para los siguientes días. Una juez anticorrupción también será citada.

La fiscal Mirtha Mejía ya imputó por delito de prevaricato e incumplimiento de deberes al juez Manuel Baptista, que está detenido y que este lunes, 7 de marzo, se enfrenta a una audiencia cautelar en el Palacio de Justicia junto al abogado del menonita Juan Carlos Suñagua y del médico del hospital de drogodependientes El Bajío. La Fiscalía pidió la detención en la cárcel de Palmasola.



