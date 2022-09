Abrieron otro proceso interno al capitán Lara y denuncia que quieren sacarlo de la Policía

Al salir de la EPI 5, el capitán agradeció el apoyo que recibió de las personas que acudieron a la instalació n policial a instalar una vigilia para demostrarle “que no estaba solo”. Sobre su nuevo proceso, evitó dar detalles para no entorpecer las investigaciones.

“Les agradezco por venir aquí de manera voluntaria, porque la denuncia que hice no es política, es por el bien de sus hijos y de los míos, porque todos queremos un país mejor. Me voy a someter al proceso y no diré nada para respetar la investigación”, comentó.