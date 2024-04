Abril, mes de la vacunación: Sedes busca inmunizar a más de 10.000 niños

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz dio inicio este lunes, 1 de abril, al "Mes de la Vacunación", una campaña que busca completar el esquema de vacunación de más de 10.000 niños menores de 5 años contra 24 enfermedades.



Jaime Bilbao, director del Sedes, señaló que la campaña se extenderá durante todo el mes de abril, con especial énfasis en la Semana de Vacunación de las Américas, que se celebra del 17 al 23 de abril.



"Tenemos la meta de encontrar a todos esos niños que no han sido vacunados nunca o que se han olvidado de completar el esquema de vacunación", dijo Bilbao.



Para ello, los 64 centros de salud en la capital cruceña y los más de 400 en provincias ofrecerán 14 vacunas diferentes de forma gratuita.



Bilbao mencionó que en los últimos cinco años se han acumulado más de 100.000 niños que no han sido vacunados o que no han completado su esquema de vacunación.



"Hacemos un llamado a todos los padres de familia que, por favor, se acerquen con sus niños menores de 5 años a completar o a iniciar su esquema de vacunación", insistió Bilbao.



El director del Sedes también mencionó la importancia de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas de hasta 14 años, la cual también está disponible en los centros de salud.



Bilbao resaltó que el resurgimiento de enfermedades como el sarampión, la tosferina, el tétano neonatal, la hepatitis y la influenza en países vecinos convierte a Bolivia en un país de riesgo.



"Por eso es importante que los padres de familia vean por la salud de sus hijos y se acerquen a vacunarlos", reiteró.