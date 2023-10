ABT contabiliza 58.000 hectáreas quemadas en Choré, admite dificultad para ingresar por árboles caídos y descarta grupos armados

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de Santa Cruz, informó este miércoles que se detectó al menos 58.000 hectáreas quemadas en la reserva forestal de Choré , ubicada entre el municipio de Yapacaní y Buena Vista, luego de la primera inspección 'in situ' que realizó un grupo de funcionarios de la ABT junto con la Policía para ubicar los incendios forestales.

Ronald Zurita, jefe nacional de Fiscalización de la ABT, informó que no pudieron ingresar al Choré y que se retiraron para buscar otros medios para entrar a las zonas afectadas por incendios. “El camino es inaccesible y hay árboles caídos por los incendios, que no nos han permitido ingresar. Hemos podido evidenciar que hay personas circulando, hay vehículos, pero no puedo aseverar que sean asentamientos humanos”.