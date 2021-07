ABT no observa incendios de magnitud durante un sobrevuelo, pero activistas alertan sobre ingreso de fuego al ANMI San Matías

Escucha esta nota aquí

Autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) no observaron incendios de gran magnitud durante un sobrevuelo por la Chiquitania y San Matías. No obstante, medioambientalistas y lugareños aseguran que un incendio forestal avanza en el ANMI San Matías.

El director nacional de Manejo de Bosques y Tierra, Saúl Morón, compartió con los medios de comunicación diversas fotografías tomadas durante el sobrevuelo.

Una nota compartida por la misma institución reconoce que resta sobrevolar por la zona del ANMI San Matías. También señala la misma que pretenden evidenciar "las cicatrices de quema de las gestiones 2019-2020" y si estas mismas zonas son fruto de "quemas reiterativas".

Sin embargo, esta información contradice las versiones de lugareños y bomberos voluntarios que continúan con las labores de extinción de las llamas en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías. Estas fuentes hablan de un "incendio de magnitud que ingresó al ANMI y lleva varios días activo".

El Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales, dependiente de la Gobernación, esta mañana registró 124 focos de quema activos en el departamento cruceño. Por ejemplo, en San Ignacio de Velasco se detectaron 30 focos; en José de Chiquitos, 25, y en Carmen Rivero Tórrez, 23. Otras quemas en menor cantidad fueron registradas en Concepción, Roboré, Pailón, Porongo, Charagua, Puerto Suárez, San Miguel y San Rafael.

El sobrevuelo, que se hizo con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pretendía establecer las características de los incendios e identificar predios supuestamente avasallados en el departamento de Santa Cruz.

El director nacional de la ABT, Omar Quiroga, reconoce que los supuestos avasallamientos y los incendios son las principales preocupaciones de las autoridades. Se tiene previsto realizar dos vuelos, en el primero partieron los directores ejecutivos, y en el segundo irán técnicos especializados de ambas entidades acompañados de oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana.

Desde los colectivos activistas se advierte ante un posible incremento de quemas durante el fin de semana. El plazo autorizado por la ABT para las quemas controladas fenece este sábado 31 de julio. Observan que se puede descontrolar tanto el número de quemas como la supervisión de las mismas para aprovechar el último día permitido para la quemas.

Los focos de calor en el mes de julio han superado los registros de los mismos meses en años anteriores. La alerta temprana debería ser el inicio de actividades, pero, a decir de los activistas medioambientales, las autoridades se movilizan cuando los incendios están descontrolados.





Imágenes del sobrevuelo realizado por autoridades del INRA y la ABT.



