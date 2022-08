Abuchean a Jhonny en el Día de la Patria y Camacho anima a luchar por el censo

Fernández llegó hasta el monumento a Bolívar, ubicado en la avenida Irala, sobre el primer anillo, para entregar la ofrenda floral. Entonces, varios ciudadanos le recriminaron por no apoyar el paro que exige el censo para 2023, incluso expresaron el apoyo a un eventual "revocatorio" contra Fernández. En ese acto, se entonó el himno ¡Salve Oh Patria! y el alcalde ni el gobernador intercambiaron saludos. Fue una escena marcada por la tensión, horas antes del paro interinstitucional que promueve Santa Cruz que exige al Gobierno un censo "oportuno y transparente" para 2023. Esa medida de presión está prevista para este lunes y martes.

Posteriormente, se realizó un acto de la iza de la bandera boliviana en la plaza principal 24 de Septiembre, en el corazón de Santa Cruz de la Sierra. Allí no llegó Fernández.

"Este cumpleaños de la patria nos encuentra en las puertas de una nueva lucha por el censo y tengo la fe de que todo nuestro pueblo estará apoyando a sus instituciones , porque el censo es una herramienta imprescindible para el desarrollo . Con el censo tendremos luego un pacto fiscal y podremos acceder a más recursos para mejorar la educación, la salud y potenciar el aparato productivo", señaló Camacho. El paro fue declarado por la institucionalidad cruceña tras la aprobación del Decreto 4760 que posterga el censo para 2024. La fecha inicial fue fijada para el 16 de noviembre de este año, pero el Instituto Nacional de Estadística (INE) no pudo completar la actualización de la cartografía.

"Los cruceños luchamos por la autonomía y hoy Bolivia es autonómica . Ojalá otras regiones, los líderes de oposición democrática, hicieran una conciencia y nos acompañen en estas horas de resistencia y lucha por un censo bien hecho que beneficiará a nuestra patria", aseguró el gobernador en el acto. Camacho realizó un repaso de las luchas de la región y destacó el aporte de la misma en favor del país. " El Estado centralista se queda con casi el 90% para gastarlo en obras populistas y corrupción y sólo el 7% lo entrega a los departamentos, 340 municipios y 11 universidades públicas. Por eso es que no quieren censo. Para los cruceños nada ha sido fácil, pero el cruceño siempre tuvo el corazón grande y hemos compartido", remarcó. El alcalde Fernández se reunió en los últimos días con distintos grupos de comerciantes para sumar apoyo a su rechazo al paro.

Según el alcalde, para el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, pedir que la gente pare es fácil, pero no tiene sentido. “Ya paramos 24 horas y qué resultados hubo? No habían hecho nada. Quieren tapar lo que no hicieron. Ahora quieren echarle la culpa al Gobierno, quieren echarle la culpa al alcalde”, manifestó el viernes en el Plan Tres Mil.