Accidente deja malherido a un hombre, 14 días después fallece, ahora la familia necesita más de Bs 90 mil para pagar a la clínica y sepultarlo

En la madrugada del 29 de diciembre, cuando Franz Ramón Aurelio Durán Canela Zabala, de 44 años, se encontraba descansando en una banca de la alameda de la plaza El Mechero, a pocos metros de su casa, fue atropellado por un policía que conducía su vehículo en estado de ebriedad.

Malherido, el hombre fue conducido a una clínica privada; sin embargo, 14 días después falleció por la gravedad de sus heridas. Ahora la familia debe más de Bs 90.000 a la clínica y pide que le devuelvan los documentos de la esposa y le firme el acta de defunción para poder sepultarlo.



Momento cuando auxilian al hombre que fue arrollado por un vehículo conducido por un policía en estado de ebriedad





El 28 de enero, antes del accidente, esta familia celebraba el cumpleaños número 40 de Claudia Zapata Pantoja, esposa de Franz. Compartieron un almuerzo con algunos allegados y por la noche, mientras la mujer bañaba a sus hijos para que descansen, Franz decidió ir a refrescarse del calor a la plaza que siempre frecuentaba.

A solo dos cuadras de su casa, sentado en la banca de madera y fierro, donde acostumbraba descansar con su esposa sus hijos de 18, 14, 6 y 4 años, un vehículo color plateado que circulaba a alta velocidad, se subió a la alameda y lo impactó.



Según los testigos del hecho, Franz, que era robusto y alto, "voló" aproximadamente 13 metros, cayendo inconsciente y muy malherido con múltiples fracturas. En tanto, el chofer, luego de atropellar a Franz, continuó avanzando aproximadamente una media cuadra y, gracias a la intervención de los vecinos, se logró impedir que fugara.





En estas condiciones quedó la banca donde estaba sentado Franz





"El hombre que atropelló a mi esposo resultó ser un oficial de la Policía, dice que trabajaba en la Unidad de Bienes Patrimoniales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y en el alcotest dio positivo, tenía 1,5 grados de alcohol en la sangre. El policía estaba borrachísimo, la gente lo filmó, dice que no se acuerda que había chocado a ninguna persona", contó Claudia.

Luego del accidente, la gente retuvo al policía N.A.A.., de 28 años, y lo entregó a las autoridades. Actualmente, se encuentra con detención preventiva por 45 días, de los cuales ya se cumplieron 15.

"Los abogados del policía me pidieron conciliación y que ponga un precio a la vida de mi esposo. No puede ser así, les dije ese día que mi esposo estaba mal, pero no pudo recuperarse y murió", se lamentó la esposa.





Franz estuvo 14 días internado en una clínica en una sala de terapia intensiva





El fallecimiento de Franz se registró aproximadamente a las 14:00 del miércoles, luego de estar casi 48 horas sin sedantes, tiempo en el que no despertó y falleció por un shock séptico, paro cardiaco y fallo renal.

"Mi esposo estuvo 14 días internado, intubado en UTI, con drenaje y politraumatizado. El fallecimiento se dio a las 14:00, pero nosotros recién a las 18:00 pudimos sacar el cuerpo para velarlo. Hoy por la tarde queremos que sea el entierro, pero la clínica ha retenido mis documentos y no puedo hacer el papeleo", reclamó la mujer.

Así, sin documentos, mientras velan el cuerpo de su esposo en su casa, la mujer cuenta que tiene que suplicar a los encargados de la clínica para que le firmen el acta de defunción, pero estos se niegan, porque la familia debe más de 90.000 bolivianos por la atención médica.

"Ya amortigüé la deuda, eran más de 150.000 bolivianos y he conseguido mediante varios préstamos un poco, ahora debemos más de 90.000 y si no consigo ese monto, no me quieren dar el acta de defunción. Es injusto todo esto", protestó la mujer.

El hombre, que permaneció postrado en una cama de la clínica Bilbao, tenía múltiples fracturas en la columna, las costillas, la cadera, la pelvis, el cráneo, los parietales, es más, por la fractura en las costillas sufrió un derrame pleural lateral.

"Fue grave lo que le pasó a mi esposo, no resistió y falleció. Ahora mis cuatro hijos quedaron sin papá", dijo en medio del llanto.





Los testigos fotografiaron las huellas que dejó el vehículo al subir a la alameda antes de chocar al hombre sentado en una banca





Franz era ingeniero de Sistemas y realizaba trabajos independientes, era una persona conocida en la zona del Mechero. Incluso, el día del accidente a solo minutos de registrarse el hecho, la gente corrió a su domicilio, para informar a la familia de la tragedia.

De las investigaciones

Claudia aseguró que en el avance de las investigaciones del caso descubrieron que el vehículo que conducía el policía tenía una placa clonada. "La placa es de un vehículo que está en Oruro, ni siquiera es su placa, tampoco tenía SOAT", dijo a tiempo de reclamar que en el informe que realizó un oficial sobre el accidente se hubiera omitido este dato.

En el informe policial incluso se indica que la víctima del atropello había ralizado declaraciones, pero la esposa asegura que es falso porque su esposo llegó inconsciente a la clínica.

"Han minimizado el hecho diciendo que solo tenía fractura en la columna. Es más, el día que buscaba conciliar, el policía no pidió perdón por lo que hizo; todavía se hace la víctima, dice que fue mala suerte y me acusa de que, por mi culpa, su carrera va a quedar arruinada", manifestó.

La familia de Franz pide ayuda a la población ya que no cuenta con los medios económicos para pagar los Bs 90.000 que aún se debe a la clínica y los Bs 60 mil de préstamos a los que accedieron.