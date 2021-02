Activista asegura que el Sernap y la ABT autorizaron explotación minera en el AMNI San Matías

Escucha esta nota aquí

Después de que la Gobernación de Santa Cruz y grupos de activistas denunciaran que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) dio luz ver para realizar explotaciones y extracciones mineras dentro del Parque natural y Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) San Matías, salen a la luz nuevos detalles sobre este asunto que también es censurado por voces indígenas.​



En una entrevista con EL DEBER Radio, el director de Conservación del Patrimonio Natural de la Gobernación, Juan Carlos Áñez, manifestó que esta actividad no solo estaría autorizada por el Sernap, sino también por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para realizar el desmonte que permita el traslado del mineral, específicamente manganeso. Tanto el Sernap como la ABT dependen del Ministerio de Medio Ambiente.

Según Áñez, desde la llegada de Luis Arce Catacora al poder, el Sernap ha destituido a ocho directores de áreas protegidas que dependen del Gobierno central. Entre los despedidos están directivos del AMNI San Matías, que es la segunda área protegida más grande de Bolivia. La etapa de desmonte abarcaría un periodo de seis meses, de acuerdo con Áñez.

Recordó que hay una normativa vigente, la Ley Departamental 98, que prohíbe la actividad minera dentro de áreas protegidas, salvo que haya un estudio ambiental que demuestre que la actividad es de utilidad e interés público. En caso de ser así se debe promulgar una nueva ley que permita la explotación, algo que no ha llegado hasta la Asamblea Legislativa Departamental.

Por otro lado, también existen antecedentes de la luz verde que dio el Gobierno central para realizar actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas y Áñez considera que al ser áreas protegidas estas deberían cuidarse para evitar que se dañe la biodiversidad y la riqueza natural de Santa Cruz y Bolivia.

Se buscó la palabra del alcalde de San Matías (región donde está situada el área protegida afectada), Fabio López, para conocer las medidas que se están tomando desde la municipalidad, pero no fue ubicado. En días pasados, el edil dijo que haría su descargo, previa consulta a su equipo de trabajo.

"Esta es un área protegida virgen y no es nuevo el tema de la explotación minera. La empresa minera se reunió con el alcalde y él (Fabio López) no da la cara, pero más por la coyuntura política electoral. Esa empresa minera tiene conocimiento de la riqueza que hay en la zona", manifestó una fuente de la Alcaldía que prefirió no revelar su identidad.

El defensor de derechos indígenas y naturaleza, Álex Villca, dijo que no hubo una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas que habitan en la región y que son "los protectores de la naturaleza", sino más bien se produjo una divulgación de las decisiones que se habían tomado y dan curso a la explotación minera.



"Cuando hay poblaciones afectadas, se debe hace una consulta sobre la aprobación de cualquier norma, más todavía cuando se trata de extraer recursos naturales. Hoy los procedimientos legales se están abreviando, hay varios proyectos y megaproyectos que están invadiendo zonas indígenas que contradicen a la norma vigente", lamentó Villca.

El líder indígena sostuvo que tomarán acciones para hacer respetar los derechos indígenas fundamentales y que existe preocupación por la afectación al patrimonio natural de la zona, donde no existen mecanismos de resguardo de la naturaleza.

​Desde el Sernap, el director Teodoro Mamani anunció que realizarán una investigación que ya debería estar en curso y niega que se haya autorizado esta explotación y desmonte que a todas luces, según la Gobernación, ya está en curso.