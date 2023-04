Acuerdan realizar dos minutas de transferencia para el traspaso del Parque Industrial

Desde el Gobierno Municipal informaron que presentaron un informe sobre el levantamiento topográfico de las áreas que están en el Parque Industrial y que serán transferidas a la municipalidad . Andrea Daza, secretaria municipal de Planificación para el Desarrollo, indicó que en el levantamiento de información sobre el traspaso del Parque Industrial se identificaron áreas que cuentan con asentamientos consolidados, que no podrán ser tomadas en cuenta en traspaso de la Gobernación para el Municipio.

La primer minuta abarca todo lo referente a las vías y calles que no cuentan con asentamientos y permitirá que se realice el perfeccionamiento y la inscripción en Derechos Reales.

El Parque Industrial, desde hace más de 30 años no recibe un adecuado mantenimiento. En la zona se puede evidenciar losetas levantadas, enormes huecos con charcos de agua y tramos convertidos en vías de tierra debido a los daños. El complejo industrial tiene una extensión de 962 hectáreas, de la que no se hace cargo ni la Alcaldía ni la Gobernación.



En el afán por definir la competencia de cada nivel de Gobierno, es que se han realizado varios acercamientos; pero hasta la tarde de este martes, no se habían definido ninguna tarea específica.