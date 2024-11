Acuerdan subir el pasaje de mototaxi a Bs 3.50 en Concepción

“Pienso que será aprobado, porque el tema fue consensuado y ampliamente debatido entre transportistas y la sociedad civil”, comentó Cussi.



El Concejo también analizará tarifas para nuevas rutas que aún no están contempladas en la normativa vigente. “Cincuenta centavos me parece un aumento razonable. Un boliviano era mucho, considerando la situación económica que atraviesan las familias”, añadió el concejal.



Juan Arias, presidente de la Federación de Mototaxis de Concepción, explicó que los asociados aceptaron el aumento tras un cuarto intermedio. Arias adelantó que aplicarán estrictamente el tarifario en rutas especiales, como la que conecta con Villa Fátima, donde el precio establecido es de Bs 7 y no Bs 5, como se venía cobrando.



Este acuerdo pone fin a semanas de conflicto en el sector de transporte. El nuevo tarifario entrará en vigor cuando el Concejo Municipal lo apruebe y el Ejecutivo lo promulgue oficialmente.