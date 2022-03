Acuerdo de ocho puntos facilitó el levantamiento del bloqueo en la ruta a Beni

Escucha esta nota aquí

Un acuerdo de ocho puntos entre el Gobierno nacional y un grupo de comunarios que mantenía la ruta al departamento de Beni bloqueada, a la altura del municipio de Ascensión de Guarayos, fue lo que facilitó el levantamiento de esta medida de presión que se llevaba adelante durante seis días.

Cuatro de los ocho puntos fueron dados a conocer por los bloqueadores, mientras el resto los mantienen en reserva. En el primer punto dice que la Policía se compromete a esclarecer la muerte de Franklin Delgadillo Cárdenas y tiene que ejecutar órdenes de aprehensión contra el exfiscal Álvaro De La Torre y la ciudadana de nacionalidad colombiana, Claudia Liliana Rodríguez.

En el segundo punto indica que la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) se compromete a emitir un informe sobre la situación jurídica de las tierras en la hacienda La Estrella, ubicada en Ascensión de Guarayos. El punto tres señala que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene que revisar los procesos de saneamiento de predios privados.

En lo que respecta al punto cuatro, el mismo señala que se tiene que dar garantías a las personas que llevaron adelante el bloqueo. Uno de los dirigentes que estuvo al frente de estas medidas de presión, Ricardo Delgadillo, agregó que también se está pidiendo resguardo policial permanente en la comunidad San Antonio del Junte, ubicada dentro de la provincia Guarayos.

“Esto para que no seamos acribillados porque nosotros no nos hemos entrado (a los predios) así como así, sino que hemos agotado todas las instancias. En el caso de los que dicen ser propietarios, si lo fueran, deberían presentar lo que los avala y no apretar el gatillo”, explicó el dirigente y padre de Franklin Delgadillo, fallecido en los enfrentamientos por predios en La Estrella.

Las negociaciones

Para llegar a este acuerdo, las negociaciones entre la comisión gubernamental a la cabeza del director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Marco Antonio Cuentas, y los bloqueadores se inició el viernes a las 18:30 y se prolongó hasta la 03:00 del sábado. Luego se dirigieron hasta uno de los piquetes del bloqueo, ubicado a la altura de la localidad de Cerro Grande, donde el documento se puso a consideración de las bases y finalmente se llegó al cuarto intermedio al promediar las 05:00 de la mañana.

Debido al bloqueo, cientos de vehículos se encontraban varados a ambos lados de la ruta, generando molestia en los conductores y pasajeros.

El concejal del municipio de Ascensión de Guarayos, Gróver Choque, agregó que esta pausa es hasta el 29 de marzo y, si las negociaciones no avanzan, los campesinos advirtieron que retomarán la medida de presión.

Hace unas semanas en la hacienda La Estrella se registraron enfrentamientos entre los comunarios que ingresaron a intentar tomar las tierras y un grupo de desconocidos lo que provocó el deceso del joven de 22 años. El predio de 35.000 hectáreas era propiedad del empresario estadounidense, Jacob Ostreicher, y actualmente está bajo custodia de Dircabi, pese a que existen denuncias de que estas tierras confiscadas se encuentran siendo administradas por Rodríguez y De La Torre.

Cabildo en San José

Ayer por la tarde, en un cabildo realizado en la población de San José de Chiquitos se determinó pedir al INRA la nulidad de todas las resoluciones de asentamientos de personas ajenas al municipio chiquitano, demandar tierra y territorio a favor de las comunidades indígenas y campesinas originarias de San José de Chiquitos e identificar y sancionar mediante la justicia comunitaria y ordinaria a personas que se han prestado al avasallamiento y tráfico de tierras.

Los caciques fueron los encargados de leer el documento a las organizaciones indígenas que se dieron cita en la plaza del municipio josesano, agregando que estos puntos deben ser cumplidos como plazo máximo hasta el 7 de abril del presente año.



