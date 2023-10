Acuíferos: "Aquí hay una guerra del Gobierno en contra del territorio cruceño y están usando el Tribunal Constitucional para ganar esa guerra"

Camacho alerta que la mencionada sentencia atenta contra la autonomía departamental y la conservación del medioambiente.



“Se trata de la defensa del territorio cruceño, porque no va a pasar mucho tiempo para que suceda lo mismo que está pasando en el occidente del país, donde se registra escasez de agua”, sentenció Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación, tras concluir con la lectura de la carta del gobernador.



Desde el punto de vista jurídico, según Suárez, la sentencia no admite un recurso posterior; en otras palabras, ya no se puede apelar a ninguna otra instancia.



“Ya no estamos hablando de un tema legal, sino de un tema de hecho. El pueblo cruceño deben defender al departamento de manera efectiva, porque no hay más recursos legales”, adelantó el funcionario.



Es más, aclaró que este caso fue iniciado hace siete años, “pero llama la atención que tras ganar la guerra por la defensa de los acuíferos, el Tribunal (Constitucional) determina que esa normativa vigente (en la que se basa la defensa de la Unidad de Conservación Güendá Urubó) ya no vale, no sirve”.



Aseguró que “esto (la sentencia Constitucional) es muy conveniente para los intereses del Gobierno nacional”, puesto que allana el camino para la construcción de la carretera Las Cruces - Buena Vista, por el trazo propuesto por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).