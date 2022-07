Acusaciones empañan una licitación de aseo sin proponentes

“Quiero hacer una declaración por el acosador de concejal que tenemos, que se está inmiscuyendo en mi vida privada. Dijo que nosotros estábamos dejando fuera a las empresas internacionales para beneficiar a Vega-Solví; salí y lo refuté, Vega no ha participado en ninguno de los actos. De ahí sale diciendo que hemos negociado con una empresa que anteriormente había ganado, la empresa Promocali, cuando yo ni siquiera era autoridad en Emacruz, pero han visto que ninguna empresa se ha presentado. Ahora que diga qué negociado hice, se está inmiscuyendo en mi vida privada, no me está respetando como mujer, esto se está convirtiendo en un acoso. Usted es un gran acosador, no tiene derecho a meterse en mi vida privada, no puede denigrarme como profesional”, reclamó Hoyos.