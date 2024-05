Adiós a las filas en el frío: implementan medidas para agilizar la atención en el hospital San Juan de Dios

Cansados de dormir en las calles a la espera de una ficha médica, los pacientes del Hospital San Juan de Dios finalmente tienen un respiro. La directora de Gestión Hospitalaria de la Gobernación cruceña, Yaneth Aguirre, anunció una serie de medidas para agilizar el proceso de atención y evitar que las personas se expongan a las inclemencias del tiempo.



"Esta situación se debe a la falta de coordinación entre el sistema de salud de primer y segundo nivel, administrado por la Alcaldía, y la respuesta del tercer nivel ante la sobredemanda de atención en algunas especialidades que deberían ser atendidas en los otros niveles", explicó Aguirre.



Para mejorar el servicio de fichaje, Aguirre indicó que se aumentó el número de personal en el triaje y se incorporaron más computadoras para el registro de pacientes, lo que permitirá agilizar el proceso de atención. Además, se implementó un sistema de registro para aquellos que acudan al hospital en horas de la noche, evitando así que hagan filas durante la madrugada.



"No hay necesidad de dormir en la calle, peor aún con el mal tiempo que estamos teniendo", afirmó Pablo Toro, director del Hospital San Juan de Dios. "Si el paciente llega a las 6:00 am, será atendido y se le dará su ficha. Si llega a las 8:00 am, también se le atenderá y se le reprogramará su cita médica", añadió.



El director del hospital también destacó que el nosocomio cuenta con un servicio de asistencia social que prioriza la atención a pacientes de provincia, personas con discapacidad, adultos mayores y menores de edad, quienes son atendidos el mismo día.



Además, se anunció la implementación de un nuevo sistema de fichas online que estará operativo en dos semanas. Este sistema permitirá a los pacientes solicitar su servicio desde la comodidad de su hogar sin necesidad de acudir al hospital.