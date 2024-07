¿Afectan o benefician las bajas temperaturas a los cultivos agrícolas?

La nevada

Según Alpire, en los valles la nevada puede afectar a los frutales que están en flor o que están en fruto. "Los frutales son los duraznos tempraneros, a la flor la deshace, acaba con el fruto. Y si están en fruto lo castiga. Agregó que el pasto, el forraje para el ganado queda quemado, "lo reseca y este no lo nutre al animal y además puede afectar a algunos tubérculos como la papa, pero no es tan nociva como la helada" , aclaró Alpire.

Por eso, el experto recomendó foliar con silicato de potasio, "porque con ello, le da para aguantar a la planta, para que no le afecte a su desarrollo. Pero hoy han debido hacer aplicaciones foliares".



Es más, aclaró que los procedimientos tradicionales también ayudan, "como latas de manteca echarle aserrín al fondo y un trapo con diésel, que le genere humo y caliente alrededor. Se aconseja ubicar entre cuatro a cinco latas alrededor del cultivo para generar calor, para que la baja temperatura no le afecte en la madrugada. Este un procedimiento que recomiendo, porque es barato, no es tan costoso como el riego por aspersión".