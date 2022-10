Afiliados a la CNS en Yapacaní bloquean la ruta al norte de Santa Cruz

Asegurados a la Caja Nacional de Salud (CNS), principalmente del magisterio, bloquean la carretera al norte del departamento cruceño, en Yapacaní, exigiendo la habilitación completa del hospital y la contratación de personal por mérito o competencias, no por favoritismo político.

Las obras complementarias de los ambientes de la Caja, ubicado en el barrio La floresta de Yapacaní, continúan sin ejecutar de acuerdo a la información presentada en asamblea de afiliados y se encuentra así desde mayo del año pasado. Ésta situación se ha dado a pesar de las solicitudes y las constantes reuniones con los administrativos , que hasta ahora no han ejecutado los recursos destinados para ello un monto de Bs 4 millones.

"Se ha hecho la preentrega en mayo del 2021. De acuerdo al informe que nos han dado los administradores, existen distintas fases para el funcionamiento, que no se han cumplido", informó Chapi, quien además denuncia que en mayo de este año una empresa, supuestamente, ganó la licitación para las obras complementarias. Aun así no se logró concretar y no se ha vuelto a lanzar la convocatoria al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).